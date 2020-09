Der Meuselwitzer IT-Hersteller und Distributor Bluechip setzt weiterhin auf Nachwuchs aus den eigenen Reihen: Elf neue Auszubildende starrten bei dem mittelständischen Unternehmen ihre Berufslaufbahn. Sie beginnen ihre Ausbildung in zukunftssicheren Berufen wie Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement sowie als Fachkraft für Lagerlogistik und IT-Systemelektroniker/in.

Um den wachsenden Anforderungen im Onlinehandel gerecht zu werden, wird darüber hinaus erstmals eine Kauffrau im eCommerce ausgebildet. Somit sind derzeit insgesamt 35 Azubis bei Bluechip unter Vertrag.

Lesen Sie auch: Die neuen Ausbildungsberufe in der IT

Bluechip-Ausbildungsleiterin Anja Petzold sieht in gut ausgebildeten Fachkräften die Basis des Unternehmenserfolgs. "So können wir Veränderungen am Arbeitsmarkt frühzeitig kompensieren und steuern dem demografischen Wandel aktiv entgegen", erläutert sie. Darüber hinaus sei es für Bluechip von Bedeutung, den Auszubildenden im Rahmen der ständigen Aktualisierung des Ausbildungsangebotes eine klare Perspektive für die eigene Zukunft zu geben und gleichzeitig das Knowhow im Unternehmen auf aktuellem Stand zu halten. "Ich freue mich auf die Arbeit und einen intensiven Austausch mit diesem Ausbildungsjahrgang", erklärt Petzold.