Die Einsatzszenarien des Bluechip Industryline S1100P sind sehr umfangreich. Laut Hersteller empfiehlt sich der kleine Rechenkünstler als Terminal im Büro, als Datenerfassungssystem im Informationsbereich oder auch beim Einsatz in Automaten.

Dank der superkompakten Maße von 165 mm × 147 mm × 36 mm nimmt er besonders wenig Platz ein und bietet trotzdem ausreichend Ressourcen für aktuelle Betriebssysteme und Anwendungen. Der S1100P ist für den Dauerbetrieb in einem erweiterten Temperaturbereich und konstant hoher Systemlast geeignet. Er kommt ohne Lüfter und rotierende Laufwerke aus und passt so auch in ruhige Umgebungen.

Das Mainboard unterstützt neben zwei USB 3.0 und vier USB 2.0-Buchsen eine Auflösung von max. 4096 x 2160 Pixel über beide DisplayPorts. Als Antrieb taktet ein Intel Pentium Silver J5005 Prozessor mit 1.50 GHz. Der Kleine aus Meuselwitz beherbergt zudem 4 GB DDR4- und 128 GB-M.2 SSD-Speicher, hat zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und kommt standardmäßig mit 24 Monaten Gewährleistung.

"Die Fertigung der Bluechip-Industrielösungen erfolgt nach den höchsten Qualitätsstandards. In unseren Systemen werden ausschließlich hochwertige Markenkomponenten verbaut, die zuvor einer ausführlichen Evaluierung mit umfangreichen Funktionsprüfungen unterzogen wurden", sagt Thomas Stolze, Produktmanager Clients & Mobile bei Bluechip.

"Nach der Montage findet ergänzend dazu ein 8-stündiger Belastungstest statt. Erst nach Bestehen dieser Prüfverfahren erfolgt die Auslieferung an unsere Kunden. Dadurch können wir die hohen Qualitätsstandards des Industriebereiches sicherstellen", so Stolze abschließend.