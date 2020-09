Als schlanken und lüfterlosen Begleiter im modernen Design bewirbt die Bluechip Computer AG ihr neues Notebook und präsentiert das Travelline L14W2. Neben den A- C- und D-Hüllen aus Aluminium besitzt es eine beleuchtete Tastatur. Das verbaute 14,1 Zoll-IPS-Display sorgt mit Full-HD-Auflösung für eine scharfe Darstellung. Schneller M.2 SSD-Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und der genügsame Intel Pentium Silber-Prozessor N5000 mit 4 CPU-Kernen reichen für viele Office- und Multimedia-Anwendungen aus.

Bluetooth 5.0 sowie WLAN 802.11 ac/a/b/g/n sorgen für beste Konnektivität. Daneben stehen noch je ein USB 3.2 und 2.0-Anschluss zur Verfügung. Bluechip setzt auf Windows 10 Pro als Betriebssystem. Für die Datensicherheit steht ein biometrischer Fingerprint-Sensor zur Verfügung.

„Das kostengünstige Travelline L14W2 empfehlen wir unter anderem als Einsteigernotebook für den Einsatz in der Schule“, sagt Thomas Stolze, Produktmanager Clients & Mobile bei Bluechip. „Da es ohne Lüfter auskommt, stellt das TL14W2 in Klassenzimmern keine störende Geräuschquelle dar. Es arbeitet dabei sehr zuverlässig und ist durch sein kompaktes Äußeres sowie das geringe Gewicht gleichermaßen für das Lernen in der Schule als auch für den Homeschooling-Einsatz perfekt geeignet.“

In der Basiskonfiguration, deren Speicherkapazität von 128 GB bis 500 GB variieren werden kann, ist das Bluechip Travelline L14W2 mit Windows 10 Pro zu UVPs ab 379 Euro plus Steuer ab sofort erhältlich.

Weitere technische Informationen finden Interessierte unter diesem Link.