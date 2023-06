Bluechip bringt eine Reihe neuer Server auf den Markt, die auf Epyc-Prozessoren der vierten Generation von AMD basieren. Die für 19-Zoll-Racks optimierten Server lassen sich auf der Webseite des thüringischen Anbieters je nach Bedarf konfigurieren. Zur Verfügung stehen dort auch PCIe-5.0-Erweiterungskarten und schnelle NVMe-SSDs.

Darüber hinaus haben die neuen Systeme rund 24 Hot-Swap-fähige Einschübe für Speichermedien im 2,5-Zoll-Format sowie zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Dazu kommt noch eine dedizierte IPMI-Schnittstelle (Intelligent Platform Management Interface) zur Steuerung aus der Ferne.

In der Spitze lassen sich die Server mit CPUs ausstatten, die rund 96 physikalische Kerne haben. Sie werden von bis zu 6 TByte RAM unterstützt. Damit sind die neuen Server nach Angaben von Bluechip für speicherintensive Aufgaben in den Bereichen KI, ML, HPC und große In-Memory-Berechnungen sowie für einen Einsatz als Stack-HCI-Lösungen in Microsoft-Azure-Umgebungen fähig.

Bogdan Kruszewski, der Leiter Produktmanagement Server, Storage & Cloud, will die neuen SERVERline-Systeme interessierten Fachhändlern und Systemhäusern auf der Experts Live vorstellen, die am 20.06.2023 im Zughafen Erfurt stattfinden wird.