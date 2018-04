Ikea bietet ab sofort eigene Bluetooth-Lautsprecher an. Die Geräte aus der Eneby-Reihe sind in zwei Größen erhältlich. Das kleinere Modell misst 20 x 20 x 8 cm bei einem Gewicht von 1,8 kg Der Lautsprecher verfügt über einen praktischen Tragegriff. Der kleine Eneby kann wahlweise per Stromkabel oder mit einem separat erhältlichen Akku zum Preis von 20 Euro betrieben werden. Die Batterie versorgt den Lautsprecher laut Hersteller für acht bis zehn Stunden mit Strom. Bei Nichtbenutzung soll die automatische Abschaltfunktion Strom sparen. Im Stand-by-Betrieb verbraucht das Gerät weniger als 0,5 Watt. Neben einem Akku sind als weiteres Zubehör auch eine Wandhalterung für 3 Euro und ein Lautsprecher-Standgestell für 10 Euro erhältlich. Die kleine Version des Bluetooth-Lautsprechers kostet 50 Euro.

Die größere Version des Eneby misst 30 x 30 x 11 cm und bringt rund 4 kg auf die Waage. Mit jedem der beiden Lautsprecher-Modelle können bis zu acht Mobilgeräte verbunden werden. Mit dem Akku des kleineren Eneby-Modells ist die größere Variante leider nicht kompatibel. Sie ist also nur für den Einsatz in den heimischen vier Wänden geeignet. Der Preis liegt bei 89 Euro. Beide Modelle sind in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Im Ikea-Online-Shop sind sie aktuell leider noch nicht verfügbar. Das wird sich jedoch voraussichtlich in den nächsten Tagen ändern. (PC-Welt)