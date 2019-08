Ein Fingertipp auf „Suchen“ in der Smartphone-App genügt, und schon meldet sich der Anhänger akustisch. Das funktioniert umgekehrt per Tastendruck am Tracker genauso, wenn das Phone verlegt wurde. In der Praxis klappt beides zuverlässig, auch wenn die akustische „Nahsuche“ in der Sofaritze oder unter dem Zeitschriftenstapel etwas Zeit erfordert. Auch die einfache Einrichtung und Bedienung der App gefallen.

Für die Suche müssen sich Telefon und Tracker in Bluetooth-Entfernung befinden, die konkret davon abhängt, welches der drei Trackermodelle Sie verwenden. Tile Pro ist mit 90 Metern Radius das stärkste Gerät, Mate bewältigt knapp 50 Meter und das nur 2,5 Millimeter flache Slim-Modell fürs Portemonnaie ohne austauschbare Batterie schafft 30 Meter. Die Community-Funktion dagegen offenbart Schwächen: Befindet sich ein Tracker außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Telefons, können Sie ihn als „verloren“ kennzeichnen. Kommen andere Nutzer der App in dessen Nähe, erhält der Besitzer eine Nachricht mit dem Standort. Auch wenn dieses Prinzip etwas für sich hat, ist selbst im dicht bevölkerten München die kritische Masse von Tile-Nutzern dafür derzeit (noch) zu gering.

Fazit

Einfach einzurichten und zu bedienen, zuverlässig in der Funktion und moderat im Preis: Die Tracker überzeugen im Praxistest. Als Diebstahlhilfe eignet sich die Community-Funktion aber noch nicht.

Pro

Einfache Bedienung und Einrichtung

Ein Jahr Batterielaufzeit

Günstige 2er und 4er Pakete

Contra

Community-Funktion kaum nützlich