Boll Engineering hat den Vertrieb der auf medizinische und IoT-Umgebungen ausgerichteten Cybersecurity-Plattform des US-Herstellers Asimily in der DACH-Region übernommen. Damit erweitert Boll Europe sein bereits seit 2020 mit der Zusammenarbeit mit dem (inzwischen von Claroty übernommenen) Anbieter Medigate aufgebautes Know-how bei der Absicherung von IoT-Umgebungen im Healthcae-Bereich.

Asimily hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale in Kalifornien. Es wurde 2017 von Shankar Somasundaram gegründet. Somasundaram war zuvor Leiter des IoT-Security-Geschäfts bei Symantec. Asimily beschäftigt heute rund 100 Menschen und gehört zu den am schnellsten wachsenden IoT-Sicherheitsunternehmen. Die Plattfiorm von Asimily ist derzeit an über 2.500 Standorten weltweit im Einsatz und sichert über eine Million medizinische sowie mehr als fünf Millionen vernetzte IoT-Geräte.

"Mit seiner Insight Platform stellt Asimily ein perfektes Werkzeug für das Cybersicherheitsmanagement für IoT- und medizinische Geräte zur Verfügung. Die Plattform liefert in Echtzeit Erkenntnisse und sofort umsetzbare Empfehlungen zum Schutz von Assets und zur Reaktion auf Schwachstellen und Anomalien - über Geräte, Abteilungen und Anbieter hinweg", teilt Boll mit. Weil Asimily nicht nur Informationen zu Bedrohungen und Risiken liefere, sondern die relevantesten Probleme auch priorisiere, gehe es weiter als vergleichbare Lösungen.

Der manuelle Aufwand für Vulnerability-Management-Analysten lasse sich damit um bis zu 90 Prozent reduzieren. Auch könne Asimily viele Schwachstellen "auf Knopfdruck" beheben. "Dazu arbeitet die Plattform im Hintergrund mit NAC- und anderen Systemen zusammen und kann so zum Beispiel risikobehaftete Ports schließen, wo möglich Patches aufspielen oder für eine (Mikro-)Segmentierung des fraglichen Geräts sorgen", lobt Boll den Neuzugang im Portfolio.

