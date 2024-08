Das "Boll Channel Happening" ist legendär für das optimale Verhältnis aus Business-Informationen (so viel wie nötig) und Networking-Möglichkeiten (so viel wie möglich) - und natürlich für den "etwas anderen Dresscode". Nach dem "Steampunk"-Motto 2022 für Technikverliebte und dem "Wikinger"-Motto 2023 für kämpferisch veranlagte, stand die Veranstaltung 2024 unter dem Motto "Alice im Wunderland".

Was gemeinhin als Kinderbuch gesehen wird, hält durchaus einige Weisheiten bereit, die auch aus einem modernen Management-Ratgeber stammen könnten. Neben "Es ist möglich, wenn du daran glaubst" auch viele Weisheiten über die Zeit. Die, so die Botschaft des Boll-Teams, sei besonders wertvoll, wenn man sie gemeinsam verbringt. Und dafür, dass man sie gerne gemeinsam verbringt, hatte es alles getan.

Der Veranstaltungsort "Der Hutmacher" in Maur am Greifensee im Kanton Zürich schuf den perfekten Rahmen, die faszinierende Show der Akrobaten setzte besondere Highlights und die Kostümierungsfreude der Besucher und Boll-Belegchaft sorgte an einem wunderbaren Sommerabend für eine zauberhafte Atmosphäre und machten aus der Kundenveranstaltung das versprochene Happening.