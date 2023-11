Die in der Schweiz beheimatete Boll Engineering AG verstärkt seine geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland. Bisher hat der Value Added Distributor (VAD) nur in der Schweiz und in Österreich mit Netskope zusammengearbeitet, nun wurde die Vertriebsvereinbarung auf Deutschland ausgeweitet.

Netskope gilt als SASE-Spezialist (Secure Access Service Edge) mit einer performanten Security-Lösung, die dem Zero-Trust-Konzept genügen. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Intelligent Security Service Edge (SSE) - ein Sicherheits-Stack von Diensten innerhalb einer SASE-Architektur

Cloud Access Security Broker (CASB) - sichert den Transfer von Daten zwischen unterschiedlichen Cloud-Landschaften

Cloud Firewall

Next Generation Secure Web Gateway (SWG) - schützt vor Malware, erkennt und beseitigt auch unbekannte Bedrohungen, filtert potentiell gefährliche Websites aus und verhindert und unsachgemäße Nutzung von Apps

Private Access for Zero Trust Network Access (ZTNA) - schneller, sicherer und direkter Zugriff auf unternehmenseigene Apps

Michael Herman, Vice President of Channel Sales EMEA und Lateinamerika bei Netskope, betont die strategische Bedeutung des erweiterten Distributionsabkommens mit Boll: "Dieser VAD kennt den schnell wachsenden Cloud-Security-Markt sehr gut, verfügt über ein breit abgestütztes Know-how und stärkt den Channel mit einer Vielzahl an professionellen Services. Darauf aufbauend wird Boll unser Wachstum in der ganzen DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) vorantreiben."

Zur erweiterten Partnerschaft mit Netskope äußert sich auch der Geschäftsführer der Boll Europe GmbH Joachim Walter: "Wir freuen uns sehr, nun auch den deutschen Markt bedienen zu können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weiteren Erfolg unserer Channel-Partner in Deutschland leisten."



