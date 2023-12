Der IT-Dienstleister Digatus IT Group AG setzt seine Buy & Build-Strategie und den damit verfolgten Wachstumskurs weiter fort. Den bestehenden Branchenschwerpunkt "Digitales für Menschen" ergänzt er nun Rahmen eines Asset Deals durch den Zusammenschluss mit der Bolz IT Care GmbH & Co. KG.

Im Branchenteam "Digitales für Menschen" bündelt Digatus Prozess- & Technologie-Kompetenzen von Beratungs-, Konzeptions- und Implementierungsleistungen für öffentliche Träger, Pflegeeinrichtungen, karitative und kirchliche Institutionen sowie Krankenhäuser und weitere Anlaufstellen des Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystems.

Digatus bekommt mit der Transaktion einen Standort in Berlin und baut seine Position in der Gesundheits- und Sozialbranche aus. Das bisherige Team tritt künftig als Tochtergesellschaft der Digatus IT Group AG mit dem Namen Digatus bits GmbH auf.

Bolz IT Care ist knapp 20 Jahre am Markt. Das IT-Service-Unternehmen ist auf den Gesundheits- und Sozialwirtschaftsbereich fokussiert. Karsten Bolz, Gründer und bisheriger Geschäftsführer von Bolz IT Care, bleibt weiterhin an Bord.

