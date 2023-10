Die letzten drei Jahre leitete Bohn den Bereich "Digital Channel" bei Adesso. Davor war auf siebeneinhalb Jahre in verschiedenen Führungsrollen (zuletzt als Geschäftsführer) bei Arithnea tätig. Diese Digitalagentur wurde 2012 mehrheitlich und 2016 ganz von Adesso übernommen, bis sie im August 2020 in der Gruppe aufging.

Seine Karriere in der IT-Branche begann Bohn 1997 als Consultant bei PWC. Davor hat er Wirtschaftsinformatik an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden sowie Wirtschaftswissenschaften an der James Madison University in Virginia/USA studiert.

Bei Diva-e soll der 51-jährige künftig die oftmals global agierenden Diva-e-Kunden bei der Entwicklung individueller Digitalstrategien beraten und ihnen den Nutzen von IT-Lösungen nahebringen - vor allem im Bereich E-Commerce. Bohn wird sich dabei auf die Branchen Automobilbau, Fertigung und Finanzdienstleister konzentrieren.

"Auf diese neue Herausforderung freue ich mich sehr. Strategische Beratung ist immens wichtig, um Kunden zielgerichtet in der digitalen Transformation zu begleiten und erfolgreich zu machen", sagt Bohn. Seiner Meinung nach ist eine solide strategische Basis notwendig, um Projekte erfolgreich zu Ende zu bringen.

Diva-e-CCO Sirko Schneppe betrachtet die Neubesetzung der Stelle des Consultingleiters als positives Signal für die weitere Entwicklung und die Wachstumsambitionen seines Unternehmens: "Mit Boris gewinnen wir einen sehr erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter für unser Team. Unsere Consulting-Unit hat in der vergangenen Zeit spürbar an Bedeutung gewonnen und spiegelt die allgemeine Unternehmensentwicklung wider, die von Wachstum und Internationalisierung geprägt ist."

Diva-e beschäftigt 900 Mitarbeiter. Das vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen ist in ganz Deutschland (München, Berlin, Frankfurt, Leipzig, Jena, Hamburg, Karlsruhe und Stuttgart) vertreten. Darüber hinaus existieren Niederlassungen in Sofia/Bulgarien und in Cindinnati/USA. Zu den Diva-e-Kunden gehören der Tiernahrungsexperte Fressnapf, die Carl Zeiss AG, die Drogerie-Kette dm, der Mannheimer Energieversorger MVV, der Versicherungskonzern Talanx, die Bundesliga-Fußball-Vereine Hertha BSC und Bayern München sowie zahlreiche Industriekonzerne.

