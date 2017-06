Internet-fähige Produkte, eine IoT-Suite mit IoT-spezifischen Cloud-Services und entsprechender Verwaltung von Dingen, egal ob Fahrzeug, Smart-Home-Controller oder lediglich ein Sensor - Bosch hatte dafür die Lösungen. Doch ein Puzzlestück fehlte bis März 2016 noch: die eigene, sichere und skalierbare Cloud, die Bosch IoT Cloud.

Intern wie extern sollte sie die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Ökosysteme ermöglichen und Teil der Digitalisierungsstrategie des Konzerns sein. Volkmar Denner, CEO der Robert Bosch GmbH, bezeichnete die Bosch IoT Cloud gar als eine der wichtigsten Produkteinführungen der letzten Jahre.

Innerhalb von nur neun Monaten entstand ab Herbst 2014 ein erstes Release der Bosch IoT Cloud. Im Juni 2015 stand es mit eingeschränkten Eigenschaften und geringer Auswahl an Cloud-Services zur Verfügung. Dieses Projekt, das der Geschäftsbereich Bosch Software Innovations und der Zentralbereich Corporate Sector Information Systems and Services gemeinsam umsetzten, wurde dann zum 30. September 2016 erfolgreich abgeschlossen. Gehostet wird die Bosch IoT Cloud im Bosch-eigenen Rechenzentrum. Sie ist mandantenfähig und ermöglicht die Trennung unterschiedlicher IoT-Lösungen und Daten. Schematisch betrachtet, besteht die Cloud aus drei Ebenen: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) sowie Software as a Service (SaaS).

Die Bosch IoT Cloud ermöglicht es nun, neue IoT-Lösungen und -Services schnell, kostengünstig und sicher zu entwickeln und zu erproben und bei Erfolg schnell am Markt zu etablieren. In den vergangenen 18 Monaten wurden so laut Jörg Sommer, Abteilungsleiter Corporate Sector Information Systems and Services, Operations Cloud Platforms, ungefähr 100 IoT-Lösungen und Projekte umgesetzt.