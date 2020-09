Am Donnerstag den 24. September 2020 um 17:00 Uhr startet der Münchner VAD Brainworks seine monatliche Veranstaltungsreihe „IT-Talk“, bei der im Vordergrund der Dialog stehen soll. Reseller, Partner und Interessenten erfahren in lockerer Atmosphäre jeden Monat die neuesten Trends, Produkte und Innovationen aus dem IT-Bereich – statt am Stammtisch, jetzt im digitalen Raum.

In voller Spielfilmlänge wird Brainworks eine gute Mischung aus Live-Demos, Produkt-Reviews, Trendanalysen, Best-Practice-Vorstellungen, beliebten Themen aus dem Support oder Experteninterviews darbieten. Mit den IT-Talks schafft Brainworks eine monatliche Plattform, die Branchenexperten aller Bereiche verbindet, so das Ziel.

Zum Start geht es unter anderem darum, wie etwa ein Help-Desk-System für Zeit- und Produktivitätsgewinn im SMB-Umfeld sorgen kann. Weiterhin wird diskutiert, wie Büro, Home-Office und mobile Arbeitsplätze vor Angriffen geschützt werden können oder wie eine sichere gemanagte IT-Infrastruktur mit Absolute und GFI Languard funktioniert.

Dialog steht im Vordergrund

Bei den IT-Talks ist von vornherein viel Raum für die Fragen der Reseller vorgesehen. Im Anschluss an die Veranstaltung erhalten die Teilnehmer alle Informationen mit Zusatzmaterial und weiterführenden Links kompakt in einer Mail zusammengestellt. Gerne nimmt das Brainworks-Team Anregungen und Themenvorschläge für die kommenden Runden per Mail hier entgegen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Teilnahme am IT-Talk ist kostenlos.