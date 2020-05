Mit digitalem Konzept startet die Solution Tour der Brainworks Computer Technologie GmbH mit Fokus auf drei unterschiedliche Regionen im Juni und drei weiteren im Juli 2020. IT-Reseller erhalten virtuell Informationen zum Thema „Der Arbeitsplatz der Zukunft“ und können sich dabei mit Kollegen vor Ort austauschen.

Digital und doch lokal, soll die Solution Tour in diesem Jahr stattfinden und wie zuvor Resellern und Partnern eine Plattform zum Austausch bieten. Dabei wird der persönliche Austausch virtuell geführt, wobei die lokale Komponente dennoch nicht fehlen soll. So organisierte Brainworks die Zusammenkunft digital, um ohne Bedenken teilnehmen zu können, und lokal, damit Kollegen aus der Region diskutieren können.

Zur virtuellen Abendveranstaltung sind die IT-Reseller aus dem Raum Stuttgart für den 16. Juni 2020 eingeladen, am 17. Juni folgen die Kollegen aus der Region Düsseldorf und am 18. Juni ist Berlin an der Reihe. Am 14. Juli trifft sich der Münchener IT-Handel, tags darauf, am 15. Juli ist Hamburg an der Reihe und den Abschluss bildet der Raum Frankfurt am 16. Juli 2020.

Verpflegungspakete für die Online-Roadshow

Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr und Ende laut Agenda gegen 21:00 Uhr mit gemütlichem Beisammensein in diversen Chatrooms. Im Mittelpunkt stehen Aspekte wie Digitalisierungstrends, IT-Ausstattung, Sicherheit und Datenschutz besonders mit Blick auf die DSGVO. Außerdem werden alternative Lösungsansätze für mehr Marge erarbeitet.

Damit nicht nur der Wissenshunger, sondern auch der reale Hunger gestillt werden kann, sorgt Brainworks für die ersten 20 Teilnehmer je Veranstaltungstermin mit einem Vesperpaket für das leibliche Wohl seiner Gäste. Voraussetzung ist, dass die Anmeldung bis spätestens 2. Juni 2020 erfolgt ist.

Weitere Informationen, die Agenda sowie die Anmeldemöglichkeit zur Solution Tour finden sich unter diesem Link. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für registrierte IT-Fachhändler kostenfrei.