Durch die Zusammenarbeit mit der Untangle, Inc. aus San Jose kann die Brainworks Computer Technologie GmbH weitere Lösungen anbnieten, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gegen Cyberangriffe abzusichern. Untangle baut mit der Partnerschaft sein Vertriebsnetz im deutschsprachigen Raum aus und setzt auf die über 30-jährige Erfahrung von Brainworks in Vertrieb und Marketing von innovativen Produkten für den KMU-Markt.

Die NG Firewall der Kalifornier verspricht Netzwerksicherheit durch eine einzige, modulare Software-Plattform, die sich sowohl in virtualisierten Umgebungen als auch auf Hardware installieren lässt. Die Möglichkeit Cloud-basierte NG Firewall-Instanzen zu nutzen, rundet das Produktportfolio des VAD im On-Premises- und MSP-Bereich ab.

Für KMUs mit Homeoffice und Niederlassungen

Zudem können Brainworks-Partner mit den SD-WAN-Produkten von Untangle für KMUs mit mehreren Standorten eine homogene Lösung anbieten. Neben Sicherheit bietet der Hersteller Analysen und Einblicke, Netzwerkorchestrierung, zuverlässige Konnektivität und Netzwerkleistung über die gesamte digitale Angriffsfläche hinweg – von der Zentrale bis zu den Filialen.

„Wir sind stolz darauf, mit einem starken Partner in der DACH-Region zusammenzuarbeiten“, sagt Heather Paunet, Senior Vice President of Product and Marketing bei Untangle. „Brainworks bringt ein vertieftes Wissen über die Bedürfnisse und Trends in der Region mit und wird Untangle dabei unterstützen, Security-Technologie mit leistungsstarken Funktionen zu entwickeln, die speziell auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Untangle, einem der interessantesten IT-Security-Unternehmen aus dem Silicon Valley“, sagt Derk Steffens, Geschäftsführer der Brainworks Computer Technologie GmbH. „Die mehrfach ausgezeichneten Next Generation Firewall- und SD-WAN-Produkte ergänzen unser Portfolio ideal und ermöglichen es uns, Enterprise-Class-Technologie mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt zu etablieren.“

Vorstellung von Untangle beim IT-Talk-Special

Am Donnerstag, den 27. Mai 2021, findet von 17:00 bis 18:00 Uhr der Brainworks IT-Talk mit einer Live-Schaltung zum Untangle-Hauptquartier in San José, Kalifornien statt. Neben der Vorstellung des Produktportfolios mit Live-Demos gibt es weitere Infos zum Partnerprogramm, Workshops sowie ein erster Erfahrungsbericht eines IT-Dienstleisters.

Weitere Details zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter diesem Link verfügbar. Zusätzliche Informationen zu Untangle können Reseller bei Brainworks per E-Mail anfordern.