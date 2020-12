Als gängigstes PC-Betriebssystem steht Microsoft Windows unter Dauerbeschuss: Wer eine Lücke findet oder ausnutzen kann, dem stehen vielfältige Möglichkeiten offen. Eine ganze Branche lebt davon, hier Abhilfe zu schaffen. Längst bieten die entsprechenden Anbieter aber nicht mehr nur "Anti-Virus"-Produkte, mit denen sie oft groß und bekannt geworden sind, sondern haben eine ganze Reihe weiterer Programme im Portfolio.

Aber auch Microsoft hat aufgerüstet. Das Unternehmen hat schon im März 2002 einen Geschäftsbereich Security eingerichtet, der sich im Rahmen der Initiative "Trustworthy Computing" auch um die Verbesserung der vorhandenen Produkte kümmerte. Daneben entwickelte der Softwarekrösus Strategien, wie sich das Angebot durch Zukäufe verbessern lässt. Ergebnisse dieser Arbeit waren 2003 die Übernahme des rumänischen Antivirenspezialisten GeCAD, 2004 der Kauf von Giant Software, trotz des großspurigen Namens ein nur zehnköpfiger Spezialist für Anti-Spyware-Produkte aus New York, und Anfang 2005 der Kauf von Sybari, eines Spezialisten für Anti-Virus-, Anti-Spam- und E-Mail-Filterlösungen für Unternehmen.

Einige Beobachter gingen damals davon aus, dass auf Grundlage der so erworbenen Technologien bald ein Antiviren-Tool mit integriertem Spyware-Schutz vorgestellt wird und ein erbitterter Wettbewerb mit den etablierten Drittherstellern einsetzt.

So schnell ging es dann doch nicht. Zwar kamen erste Tools noch 2005 in einer Beta-Version heraus, doch bis Microsoft seine zahlreichen Security-Bemühungen entsprechend koordiniert und über Zwischenstationen wie das "Security Essentials"-Angebot aber marktreife, praktikable und wettbewerbsfähige Produkte hatte, dauerte es noch über zehn Jahre. Bis dahin empfahlen Experten regelmäßig, für einen sicheren Windows-PC wenigstens kostenlose Viren-Scanner von Drittherstellern zu installieren, weil Windows Defender "nicht sehr zuverlässig" arbeite.

Mit technischen Tricks sturmreif geschossen

Erst ab etwa 2016 konnte das damals als Windows Defender bezeichnete Produkt allmählich ernst genommen werden. Damit fing der Ärger an. Aufgrund seiner dominierenden Stellung im Markt für PC-Betriebssysteme fürchtete Microsoft wahrscheinlich, dass eine direkte Kopplung von Security-Software und Betriebssystem bei Kartellwächtern nicht gerne gesehen wäre. Außerdem wollte der Konzern damals lediglich sein Tätigkeitsfeld erweitern, nicht aber ergänzende Sicherheitslösungen völlig ausschließen. Dennoch ärgerte er die Anbieter, die ihm dabei im Wege waren, mit allerlei technischen Schikanen.

Als erstem platzte schließlich Ende 2016 Eugene Kaspersky der Kragen. Der Chef des russischen Security-Anbieters machte seinem Unmut über das Verhalten Microsofts daraufhin in einem Blogbeitrag Luft. Viele der darin vorgebrachten Argumente hätten auch Mitbewerber so unterschrieben - auch wenn sie sich nicht öffentlich dazu äußerten. Jedenfalls beschwichtigte Rob Lefferts, damals Corporate Vice President für den Bereich Microsoft 365 Security, Mitte 2017 ebenfalls in einem Blog-Post die Anti-Virus-Anbieter und versicherte ihnen, wie wichtig Microsoft die Partnerschaft mit ihnen sei, um die Windows-10-Nutzer zu schützen.