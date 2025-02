Zum 1. Februar hat Brendan Lenane seine Tätigkeit als neues Vorstandsmitglied der Euronics Deutschland eG gestartet. Er soll die Wachstumsstrategie der Verbundgruppe mit neuen Ansätzen weiter vorantreiben. Auf dem Euronics Kongress, im Rahmen der renommierten Kooperationsmesse KOOP 2025 hat Brendan Lenane seinen ersten Auftritt in seiner neuen Funktion und präsentiert Mitgliedern und Industriepartnern sowie ausgewählten Pressevertretern seine Vorhaben.

Der gebürtige Londoner ist seit 2020 Teil der internationalen Euronics Familie, wo er als CEO von Euronics Austria/RED ZAC bereits Erfolge feiern konnte. In seiner neuen Rolle als COO gestaltet Brendan Lenane nun an der Seite von Benedict Kober (Sprecher des Vorstands/ Category Management, IT, Logistik, Euronics international) und Denis-Benjamin Kmetec (Strategie, HR, Finance) die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digital. Neben der zentralen Verantwortung für das erfolgreiche Wachstum von Euronics zählt auch die Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Euronics Deutschland und Euronics Austria zu seinen Aufgaben. Beide Organisationen versprechen sich von der Allianz positive Synergien.

Ein Trio an der Euronics Spitze

"Euronics ist für mich eine Herzensangelegenheit", betont Brendan Lenane. "Ich freue mich sehr darauf, die erfolgreiche länderübergreifende Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec nun auf einem neuen Level fortzuführen. Gemeinsam können wir die Chancen, die uns trotz einer herausfordernder Marktsituation geboten sind, noch effektiver nutzen und aus unserer starken Ausgangslage heraus nachhaltige Wachstumserfolge erzielen." Christoph Lux, Aufsichtsratsvorsitzender von Euronics, ergänzt: "Im Namen des Aufsichtsrates begrüße ich Brendan Lenane herzlich bei Euronics. Mit ihm gewinnt das Führungsteam an weiterer wertvoller Erfahrung und internationaler Vernetzungskompetenz. Gemeinsam mit Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec wird Brendan Lenane auf den Innovationen und Fortschritten der vergangenen Jahre aufbauen. Zudem wird er die Marktposition der Verbundgruppe weiter ausbauen."

Auch seine Vorstandskollegen Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec gratulieren Brendan Lenane zum Start: "Wir sind sehr froh, dass mit Brendan Lenane jemand in unser Team kommt, der auf vielen Ebenen so gut zu uns passt und den wir schon lange kennen. Er bringt ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Consumer Electronics und Home Appliances Branche und ein exzellentes Netzwerk mit."

Auf dem Kongress im Rahmen der KOOP 2025, vom 14. bis 17. Februar in Berlin, wird Lenane erstmals Einblicke in sein Vorhaben und seine Zukunftsvision für Euronics geben und steht für den persönlichen Austausch zur Verfügung.