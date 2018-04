Im zehnten Jahr ihres Bestehens kann die BridgingIT GmbH, 2008 als unabhängiges Beratungsunternehmen gegründet, eine 19-prozentige Umsatzsteigerung und 121 neue Kollegen vermelden. Somit blieb die Gruppe mit inzwischen neun Standorten und zwei Tochterunternehmen weiterhin auf Wachstumskurs, der vor allem durch die IT-Modernisierung, digitale Geschäftsmodelle und -prozesse sowie Softwarearchitektur und -entwicklung angetrieben wurde.

"Stichworte wie Data Analytics, die Vertraulichkeit von Daten, Cloud-Lösungen und die Vernetzung aller Beteiligten begleiten uns in den Projekten", sagt Dr. Frank Wallner, Geschäftsführer der BridgingIT GmbH. "Daraus leiten sich wiederum Anforderungen an Technologien und Anwendungsentwicklung ab. Neue Lösungen müssen in bestehende IT-Systeme integriert oder angepasst werden. Auch die Zusammenarbeitsmodelle verändern sich. Agile Entwicklung, Future Work, Nachhaltigkeit und die Digitalisierung selbst erfordern neue Synergien."

"Wir haben uns früh auf diese neuen Anforderungen eingestellt und die Modelle in die Zusammenarbeit mit namhaften Konzernen wie der Deutschen Bahn, der Media-Saturn-Holding oder der EnBW eingebracht", ergänzt Wallner. "In hoher Frequenz entstehen neue Geschäftsmodelle. Mit der Gründung unserer Tochtergesellschaft Fastahead in Berlin reagieren wir auf den gestiegenen Bedarf, Kompetenzen im Bereich Digitalisierung aufzubauen und unterstützen Menschen und Startups mit unseren Beratungsleistungen bei der Verwirklichung Ihrer Geschäftsideen."

Trotz des angespannten Bewerbermarkts habe man über 100 neue Mitarbeiter für sich gewinnen können, heißt es weiter aus Mannheim. Auch 2018 werden Einsteiger und erfahrene Experten als Software-Entwickler gesucht. BridgingIT verspricht den neuen Mitarbeitern unter anderem eine innovative Umgebung, nette Kollegen, anspruchsvolle Projekte, flexible Arbeitszeiten und ein Modell zur individuellen Gestaltung der Aufgabengebiete. (KEW)

