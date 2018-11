Die 2014 gegründete Bright Skies GmbH baut das Business rund um die Microsoft Cloud in Sachsen aus. Das Büro in Dresden soll vom dortigen starken Mittelstand profitieren, will aber auch überregional mit Azure, Office 365, EMS und Windows 10 weiter wachsen.

Mit großzügig angelegten Räumen in der inneren Altstadt setzt Bright Skies Zeichen für eine neue regionale Verbundenheit. Dort entstand eine Arbeitsatmosphäre, in denen zukünftige Mitarbeiter jede Menge Raum zur kreativen Entfaltung haben, wirbt der Cloud-Spezialist weiter. So seien neben modernen Arbeitsplätzen auch Freiflächen und Rückzugsorte wie Couchecken geschaffen worden, die zur Wohlfühlatmosphäre beitragen sollen.

Bright Skies setzt in Dresden neben Microsoft auch auf die Partner-Unternehmen Telekom, Nutanix, Rubrik und Canon zur Betreuung der zahlreichen bereits vorhandenen Kunden in der Region. Mit dem Engagement sollen der ansässige Mittelstand und Bright Skies voneinander profitieren, der Digitalstandort Dresden weiter ausgebaut und das Wachstum in der Region unterstützt werden.

„Bright Skies ist kein Arbeitgeber, wie alle anderen“, betont Kim Nis Neuhauss, CEO bei Bright Skies, der für Dresden noch motivierte Mitarbeiter sucht. „Wir lieben es unkonventionell, innovativ, mutig und anders zu sein.“

Derzeit bietet Bright Skies offene Stellen für Cloud Engineers, Cloud Operators, Cloud Consultants und Software-Entwickler an - weitere Stellen sind geplant.

„Mit unserer neuen Niederlassung in Dresden möchten wir unseren Teil zu einer starken Entwicklung in dieser Region beitragen und motivierten Mitarbeitern einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz vor Ort bieten“, ergänzt der CEO.