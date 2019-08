2014 hat Kim Nis Neuhauss in Hamburg Bright Skies als "Systemhaus 2.0" gegründet. 2018 gelang es dem Startup den CIO der HSV Fußball AG, Carlo Dannies, als COO (Chief Operating Officer) zu engagieren. Im gleichen Jahr eröffnete Bright Skies eine Niederlassung in Dresden, die Standorte Mannheim und Köln sollen als nächste kommen.

Bisher wurde der Vertrieb von den Projektverantwortlichen vor Ort geleistet, nun soll der neue Chief Sales Officer (CSO) Michael Poß den Vertrieb zentral steuern. Weitere Aufgabe des Vertriebsleiters wird es sein, die vier Geschäftsbereiche der Bright Skies (Cloud Transformation, Cloud Supply, Managed Services und Digital Innovations) vertrieblich auszurichten und Synergien zu schaffen. Insbesondere soll Poß das Managed-Services-Geschäft auf Trab bringen.

Michael Poß verfügt über eine 20jährige Vertriebserfahrung in der IT-Branche. Von Juli 2002 bis September 2009 arbeitete er bei der QSC AG, zuerst leitete er dort den Vertrieb an Großkunden, danach kam der Direktvertrieb dazu. Er trug wesentlich dazu bei, dass QSC nach Hamburg expandieren konnte. Über die 2011 von QSC übernommene Info AG blieb er dem Unternehmen auch später verbunden und war dort bis Mitte 2017 in verschiedenen Funktionen tätig, zuerst als Vertriebsleiter und zuletzt als Director Key Account Management. Danach war er Niederlassungsleiter und später auch Geschäftsführer einer IT-Strategie-Beratung (Uzuner Consulting) in Hamburg.

