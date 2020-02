Das Hamburger IT-Beratungshaus Bright Skies hat sich mit der Übernahme von Regiodata Nord weiteres Personal und den Zugang zu Kunden in Hamburg und Schleswig-Holstein ins Haus geholt. Das 2001 gegründete Familienunternehmen Regiodata Nord beschäftigt sich neben dem Vertrieb von Software- und Telekommunikationslösungen, Dienstleistungen und Beratung für mittelständische Betriebe, auch mit Managed Services.

Das von Christoph Nöll als Inhaber geführte Unternehmen bringt nicht zuletzt interessante Neukunden zu Bright Skies mit, das diesen bei der Transformation in die Microsoft Cloud helfen und anschließend mit Managed Services langfristig betreuen will. Der bisherige Regiodata-Geschäftsführer Christoph Nöll übernimmt bei Bright Skies die Position des Customer Success Manager. Das Geschäft wird künftig komplett aus den Räumlichkeiten der Bright Skies GmbH am Neuen Wall in Hamburg geführt.

Bright Skies wurde 2014 von Kim Nis Neuhauss gegründet und hat sich direkt auf Cloud-Lösungen konzentriert. Dazu hat es die vier Geschäftsbereiche Cloud Transformation, Cloud Supply, Managed Services und Digital Innovations aufgebaut und sich als Partner Microsoft, Nutanix, Rubrik und Cloudian etabliert.

Im Herbst 2018 wurde eine Niederlassung in Dresden eröffnet, im Sommer 2019 holte es Michael Poß für die neu geschaffene Position des Chief Sales Officer (CSO). Er kümmert sich seitdem um den Aufbau des Managed-Services-Geschäfts. Poß war zuvor viele Jahre bei der QSC AG, später bei der Info AG. Vor seinem Wechsel zu Bright Skies war Poß Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der IT-Strategie-Beratung Uzuner Consulting in Hamburg.