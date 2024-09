Der Geschäftsausblick von Broadcom hat die Anleger am Freitag enttäuscht. Die Aktien des Unternehmens, das neben Nvidia als einer der größten Profiteure des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) gilt, knickten als Schlusslicht im Nasdaq 100 um mehr als neun Prozent auf 138,53 Dollar ein. Damit erreichten sie das Niveau vor dem Einbruch der Aktienmärkte von Anfang August. Damals war der Broadcom-Kurs sogar kurz unter die 130-Dollar-Marke auf ein Tief seit Mai gefallen. Der Tech-Index büßte am Freitag 2,4 Prozent ein.

Am Markt hieß es, das klassische Geschäft mit Chips abseits von KI-Anwendungen habe etwas enttäuscht. In diesem Bereich, der in den vergangenen Monaten die Aktien auf ein Rekordniveau getrieben hatte, sei die Entwicklung aber "immer noch stark", sagte ein Händler.

KI-Hype an der Börse flacht ab

Noch im Juni hatten die Broadcom-Aktien bis zu 185 Dollar gekostet. Seit dem Erreichen dieses Rekordniveaus ist der KI-Hype abgeflacht. Dies machte sich in den vergangenen Monaten auch schon bei Nvidia bemerkbar, dem KI-Favoriten der Anleger. Auch die Nvidia-Papiere fielen am Freitag, und zwar um 4,6 Prozent.

Broadcom stellte für das laufende vierte Geschäftsquartal Erlöse von rund 14 Milliarden Dollar in Aussicht. Experten hatten mit etwas mehr gerechnet. Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank attestierte dem Halbleiterkonzern zwar solide Zahlen, betonte aber die hohen Erwartungen.

VMware-Geschäft entwickelt sich gut

„Die Umgestaltung des Geschäftsmodells von VMware schreitet weiterhin sehr gut voran. Der Erfolg dieser Strategie spiegelte sich in der Leistung im dritten Quartal wider. Wir haben mehr als 15 Millionen CPU-Coresvon VCF gebucht“, sagte Broadcom-CEO laut US-Meiden Hock Tan in einer Konferenzschaltung. Das entspreche einem jährlichen Buchungswert von 2,5 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 32 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Laut Tan betrug der Umsatz von VMware 3,8 Milliarden Dollar. „Die Transformation des Geschäftsmodells von VMware schreitet weiterhin sehr gut voran. Der Erfolg dieser Strategie spiegelte sich in der Leistung im dritten Quartal wider“, sagte Tan.

Erforderliche positive Überraschungen blieben aus

Wegen bereits in den Aktienkurs eingepreister Euphorie sind eigentlich positive Überraschungen erforderlich, um den Ansprüchen zu genügen. Laut dem Jefferies-Analysten Blayne Curtis sind die Ziele aber nicht höher gesteckt worden. Das Management habe indes zuletzt immer wieder betont, dass der Weg auch im KI-Bereich holprig sei.

Dies ergebe im Zuge der Umstellung auf neue Technologien Sinn. Die Voraussetzungen für 2025 seien insgesamt gut. Damit teilt Curtis die Meinung von Mark Lipacis von Evercore ISI. Er lobte am Freitag die exzellenten Perspektiven mit KI wie auch in den übrigen Geschäften und rechnet daher binnen der nächsten Monate mit anziehenden Markterwartungen. (dpa/pma)