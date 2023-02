2022 war ein bewegtes Jahr für die Broadline-Distribution. War 2021 noch geprägt durch Lieferengpässe und mangelnde Verfügbarkeit von Produkten und Komponenten, drehte sich 2022 die Situation. Plötzlich war genug Ware da, doch die Nachfrage brach ein.

Doch nicht nur die weltpolitische und wirtschaftliche Lage hat die Broadline-Distribution bewegt. Bei Ingram Micro arbeitet man intensiv daran, KI-basierte Prozesse in der Partnerbetreuung anzuwenden. Tech Data und Synnex haben den Integrationsprozess vorangetrieben, was sich nun endlich auch hierzulande im neuen Namen "TD Synnex" manifestiert. Und auch bei Also gab es jede Menge Bewegung durch die Neustrukturierung des deutschen Managements und dem Zukauf von weiteren Playern auf europäischer Ebene.

Spitzennoten bei Geschäftsabwicklung

Da die Umfrage des Marktforschungsinstituts Context, die den Ergebnissen der Channel Excellence Awards zugrunde liegt, bereits im in ersten Halbjahr 2022 durchgeführt wurde, standen Aspekte der Warenverfügbarkeit und Preispolitik der Broadliner stark im Fokus und wurden von den befragten Systemhäusern, IT-Dienstleistern und Fachhändlern eher negativ bewertet.

Ob sich die Abkühlung der Nachfrage und der Überhang in den Lagern der Distribution letztendlich negativ auf die künftige Umsatzentwicklung der großen Distributoren auswirken wird, will sich Context nicht festlegen. Es könnte durchaus sein, dass sich die negativen Auswirkungen in Grenzen halten, da die Menge der verkauften Produkte durch Lieferschwierigkeiten reduziert wurde. Nun, da wieder Ware verfügbar ist, können auch wieder entsprechende Stückzahlen geliefert werden.

Insgesamt lagen die drei Broadliner bei den Bewertungen sehr eng beieinander. Die Befragten vergaben Spitzennoten in der Kategorie "Einfachheit der Geschäftsabwicklung". Hier hat Also noch etwas besser abgeschnitten als die Mitbewerber und kann sich so die Krone der Rubrik "Broadline-Distribution" sichern.

Die Kategorie umfasst Distributoren mit einem vollumfänglichen Produktportfolio in Tiefe und Breite.

Channel Excellence Award 1. Also (1) Preferred Distributor 2. Tech Data (TD Synnex) (2) 3. Ingram Micro (3)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.

