Wie der Mobilfunk-Distributor weiter mitteilt, sind einige der Taschen, Backcover und Displayschutzfolien bereits lagernd und versandbereit. Im Sortiment der Brodos AG finden sich Produkte von Tech21, MyScreen Protector, Mike Galeli und Nevox. Für Händler steht passend dazu ein Zubehör-Guide zur Verfügung.

Brodos will dadurch einen optimalen Service am Point-of-Sale erreichen und dabei die Wartezeiten auf das Apple iPhone 12 so gering wie möglich halten. Endkunden können über den Online-Shop der Fachhändler, brodos.net, den gewünschten Artikel reservieren und profitieren so von der frühestmöglichen Belieferung.