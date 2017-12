Die Brodos AG bietet mit ihrem neuesten Incentive den Vertriebspartner bis zu 20 Euro zusätzlich für alle Telekom Mobilfunk Neuverträge. Seit dem 04. Dezember 2017 und bis zum 24. Dezember 2017 läuft die Aktion "Weihnachts-Countdown", bei der alle teilnehmenden Verkäufer für jeden Tag bis Heiligabend einen Euro Extra-Provision erhalten.

Im Detail erhält jeder Partner bei Aktivierung eines Telekom Mobilfunk-Neuvertrages mit mindestens 24 Monaten Vertragslaufzeit am Starttag 04. Dezember 2017 eine Sonderpush-Provision in Höhe von 20 Euro. Danach sinkt der Wert der Push-Provision bis Heiligabend täglich um einen Euro.

Teilnahmeberechtigt sind alle Brodos-Vertriebspartner, die sich per Mail unter diesem Link und unter Nennung ihrer Brodos-Kundennummer anmelden. Die Extra-Provisionen werden dann jeweils ab dem Tag der Anmeldung gezahlt.

Es lohnt sich also besonders in den ersten Dezembertagen aktiv zu werden, wenngleich auch noch in Richtung 24. Dezember die zusätzlichen Gelder ein willkommener Bonus sind. (KEW)