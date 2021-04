Mit attraktiven Konditionen und tollen Angeboten will die Baiersdorfer Brodos AG in Kooperation mit Samsung ihre Partner durch die Krise helfen. Die Samsung Einzelhandelswochen versprechen gleich mehrere Vorteile beim Kauf von Smartphones des Herstellers aus Südkorea.

So können Fachhändler unter anderem ein Online-Werbebudget erhalten, welches in Abstimmung mit Brodos beispielsweise für Werbeanzeigen in den „sozialen Medien“ genutzt werden kann. Voraussetzung für Partner ist hier das Brodos.net Up-2-Date Paket mit Social Media Management und Onlineshop oder eine Anmeldung bei Vodafone Connect.

Lagerrisiko für den Fachhandel verringern

Weiterhin steht rabattierte Vorführware für den PoS zur Verfügung sowie Maßnahmen zur besseren Verfügbarkeit von Samsung-Geräten im Ladengeschäft. Ebenso werde im Rahmen der Samsung Einzelhandelswochen das Lagerrisiko für die Partner reduziert.

„Wir möchten den Einzelhandel in der aktuellen Situation unterstützen“, erklärt Senai Haghos, Key Account Manager Distribution bei Samsung. „Durch die Samsung Einzelhandelswochen, die wir gemeinsam mit Brodos veranstalten, bieten wir ein interessantes Gesamtpaket für den Fachhandel, der sich dadurch sowohl online als auch stationär breit aufstellen kann.“

„Gemeinsam mit Samsung wollen wir unsere Einzelhandels-Partner weiter stärken“, hebt Katrin Bulla, Director Netzevermarktung und Channelmarketing bei Brodos, hervor. „Wir haben uns in der Aktion auf die Themen fokussiert, die den Fachhändler vor Ort für die Endkunden so attraktiv machen: Endgeräte haptisch in echt erlebbar und sofort verfügbar haben. Dabei gewinnen wir die Endkunden über die Online-Werbung und stellen außerdem Budget zur Verfügung.“

Fachhändler können sich noch bis zum 30. April 2021 unter diesem Link bei Brodos für die Aktion anmelden. Die Samsung Einzelhandelswochen laufen bis zum 30. Juni 2021.