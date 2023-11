Beim Baiersdorfer Distributor Brodos ist die "Roadshow" das zentrale Event für Partner und Hersteller. Beim diesjährigen Termin im Lofthaus in Düsseldorf konnte der fränkische TK-Distributor rund 500 Teilnehmer begrüßen. Im Ausstellungsbereich sich die Brodos-Partner bei über 30 Ausstellern über neueste Geräte, Vermarktungschancen sowie Services und Dienstleistungen informieren und austauschen.

Unter anderem nutzte der Grossist die Roadshow, ein neues Device-as-a-Service-Konzept vorzustellen. Unter dem Motto "Mieten statt Kaufen" erfuhren die Partner, wie sie ihr Portfolio an Geschäftskunden-Services zukünftig erweitern können. Dabei richtet sich das neue Brodos-Konzept nicht an die Zielgruppe der Konzernkunden. Auch Fachhändler soll durch DaaS die Möglichkeit geschaffen werden, erfolgreich Smartphones und Tablets an ihre Geschäftskunden zu vermieten.

Digitale Fußgängerzone für Brodos-Händler

Zu den Herausforderungen des stationären Handels zählt auch, sich in der Vermarktung breiter aufzustellen und die Online-Präsenz zu stärken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das Omnichannel-Team bei Brodos hat dafür mit dem "360 Grad Online Marketing Paket" ein Tool geschaffen, das Website mit Onlineshop, Social Media Auftritt und Google Bewertungsmanagement enthält und den Grundstein für eine erfolgreiche Präsenz in der "digitalen Fußgängerzone" legen soll. "Gemeinsam wollen wir die Herausforderungen des Fachhandels beim Schopfe packen und Lösungen ausarbeiten, sowie sich ergebende Chancen identifizieren", bekräftigt Katrin Bulla, Director Netzvermarktung und Channelmarketing bei Brodos.

Beim Incentive "Adventure Club" wird es dann Anfang 2024 ein Highlight geben: Die Teilnehmer dürfen sich bei einer Offroad-Tour quer durch das Okavango-Delta in Afrika wieder auf eine actiongeladene Reise mit einmaligen Erlebnissen freuen.

Mehr zum Thema:

Gebrauchte Smartphones mit Garantie: Brodos und Greendevice kooperieren im B2B-Bereich

Channel Excellence Awards 2023 - TK-Distribution: Komsa gewinnt Dreikampf

Zweimalige "Channel Woman of the Year"-Preisträgerin: Katrin Bulla geht zu Brodos