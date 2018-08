Am 01. August 2018 war es dann soweit: Alle Geschäftskundenvermarkter der Brodos AG, die sich bei der Aktion "Mit Mehrwertlösungen erfolgreich - am Grill darüber sprechen" im Juni 2018 mit einem Projekt qualifizierten, trafen sich bei den Grillprofis in Fürth zum Erfahrungsaustausch.

Es gehe in der heutigen Absatzpolitik längst nicht mehr nur darum reine Mobilfunk- oder Festnetzlösungen anzubieten, sondern diese als Teil einer ganzheitlichen Lösung, erklärt Brodos zur Aktion. Mit derartigen Referenzprojekten können sich Vertriebspartnern von der Konkurrenz positiv abheben, aus den puren Preiswettbewerben aussteigen und stattdessen für Kunden nachhaltige Mehrwerte schaffen.

In einem kleinen Workshop stellten die Teilnehmer ihre gemeldeten Projekte kurz vor und gaben so ihren Kollegen die Möglichkeit, die einzelnen Vorgehensweisen zu diskutieren. Zudem sammelten die Vertriebspartner auch neue Impulse und gaben Anregungen an die GK-Profis von Brodos und der Telekom weiter.

Im Anschluss ging es an den Grill, wo nicht nur Baked-Potatoes aus dem Fireplace und gegrillte Maiskolben brutzelten, sondern auch Tipps und Tricks für das perfekte argentinische Rumpsteak vom Sear-Grate oder für die optimal gewürzten Spareribs aus dem Water-Smoker erlernt werden konnten.

Zum Abschluss der Veranstaltung stimmten die Reseller über das beste Referenzprojekt ab. Auf den Gewinner wartete ein original Weber-Grill im Wert von 500 Euro, den sich letztendlich Mike Welk aus Bad Windsheim sichern konnte.