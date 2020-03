Kurz nach der Präsentation ihres extrem leichten, unter Verwendung von Kohlenstofffasern hergestellten Smartphones Carbon I MK II, kann Hersteller Carbon Mobile GmbH bereits zwei Distributoren vorstellen. Für Deutschland übernimmt die fränkische Brodos AG aus Baiersdorf, für die Schweiz und Liechtenstein die Autronic AG aus Glattfelden die Vermarktung.

Das Carbon I MKII besitzt ein dünnes und leichtes Monocoque-Gehäuse aus Kohlefaser mit komplementären, „funkfähigen“ Verbundwerkstoffen. Es nennt sich Hybrid Radio Enable Composite Material (HyRECM) und gilt als Durchbruch in der Materialwissenschaft. Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung entstand mit dem Carbon 1 MKII das mit 125 Gramm Gesamtgewicht leichteste und dünnste Smartphone aus Karbon, designed in Germany.

„Mit Autronic und Brodos ist es uns gelungen, zwei sehr erfahrene und kompetente Partner für die Distribution unseres ersten Smartphones zu gewinnen“, freut sich Firas Khalifeh, CEO von Carbon Mobile. „Wir sind glücklich und stolz, dass wir sie an unserer Seite haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres jungen Unternehmens.“

Einzigartiges Produkt

„Wir als Autronic AG freuen uns außerordentlich, dass wir den Exklusivvertrieb von Carbon Mobile für die Schweiz und Liechtenstein erhalten haben und sind sehr gespannt darauf, unseren Markt für dieses einzigartige Produkt und auch für nachfolgende weitere Produkte begeistern zu können“, erklärt COO Marco Conzelmann.

„Brodos freut sich sehr, dass wir Carbon Mobile exklusiv beim Marktlaunch in Deutschland begleiten und das Produkt im deutschen Markt etablieren können“, sagt Martina Brückner, Director Product Management, Brodos AG: „Die neuartige Positionierung des Smartphones ist definitiv ein spannendes Angebot für unsere Vertriebspartner und setzt neue Standards in Puncto Materialien und Gewicht im Mobilfunkmarkt. Ich freue mich mit dem Team von Carbon Mobile gemeinsam den Start in Deutschland gestalten zu können.“