Der Brodos-Partner Greendevice Business GmbH ist Dienstleister mit Schwerpunkt auf Device as a Service und Workplace as a Service. Dabei stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fokus der Unternehmensphilosophie. Greendevice stattet Unternehmen mit mobiler IT aus, wobei durch individuelle Lösungen die Technik optimiert und IT-Ressourcen bestmöglich ausgeschöpft werden sollen, erklärt der TK-Distributor Brodos weiter.

Nachhaltigkeit für Partner und Kunden

Ziel der Partnerschaft ist neben dem Direktanschluss eine Zusammenarbeit, um den mobilen Arbeitsplatz der Brodos Partner und Kunden smarter, digitaler und nachhaltiger zu gestalten, so dass diese langfristig noch erfolgreicher werden, teilt Brodos weiter mit. Kunden haben nun die Möglichkeit, sich zwischen einem Neugerät oder einem "Refurbished Device" zu entscheiden, dessen Lebensdauer durch einen zweiten Kreislauf verlängert wird. So können Kunden und Unternehmen nachhaltig agieren sowie ohne zusätzlichen Aufwand ihren Gewinn erhöhen.

"Wir sind der Überzeugung, dass sich niemand zwischen Digitalisierung und Umweltschutz entscheiden sollte", erklärt Pascal Göllner CEO & Gründer der Greendevice Business GmbH, deren Ziel es ist, Smartphones so lange wie möglich nutzbar machen.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Greendevice Business GmbH", erklärt Peter Schwinn, Director Netzvermarktung, GK-indirekt bei Brodos. "Diese Zusammenarbeit bedeutet für uns im B2B-Bereich einen weiteren Baustein zum Thema Nachhaltigkeit und grünem Fußabdruck. Aktuelle und auch gebrauchte Technik stehen somit nicht mehr im Widerspruch zur erfolgreichen Vermarktung und Ertrag."

Weitere Informationen für interessierte Brodos-Partner können bei deren direkten Ansprechpartner im Vertrieb angefragt werden.