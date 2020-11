Der 49-Jährige war zuletzt als Geschäftsführer des Hofer GK-Distributors Epsilon tätig und bringt neben hoher Expertise eine langjährige Erfahrung in der indirekten Geschäftskundenvermarktung mit. Zudem verfüge Schwinn aufgrund seiner unterschiedlichen leitenden Positionen über einen guten branchenübergreifenden Blick, teilt die Brodos AG weiter mit.

Peter Schwinn soll das Brodos Managementteam mit seiner Erfahrung im Partnermanagement verstärken. Er zeichnet neben dem Aufbau eines Partnerkonzeptes für fokussierte GK-Vermarkter im Bereich Mobilfunk, Festnetz und Fulfillment Leistungen auch für den Ausbau des bestehenden B2B-Kanals verantwortlich.

„Mit Peter gewinnen wir einen der Experten im Bereich GK“, so Stefan Vitzithum, COO der Brodos AG. „Er hat es in den vergangenen Jahren geschafft, mit seinen Partnern den Begriff Partnerschaft wirklich hervorragend zu leben und ist bei den Netzbetreibern sowie den Kunden gleichermaßen sehr geschätzt.“

„Brodos und ich haben in vielen strategischen Fragen rund um das Thema Geschäftskunden den gleichen Blick“, erklärt Peter Schwinn. „Durch die heute bereits sehr breite Aufstellung der Brodos Group in Themen wie Lifecycle Management, Fulfillment, Enrollment, MDM und vielem mehr werden wir genau diese Angebote an unsere GK Partner erheblich ausweiten. Heute geht es in der GK Vermarktung um eine ganzheitliche Betreuung der Kunden und genau hier werden wir ein breites Angebotsspektrum zur Verfügung stellen.“