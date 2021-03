Brodos intensiviert die Zusammenarbeit mit Xiaomi. Durch den neuen Distributionsvertrag soll die bereits bestehende Geschäftsbeziehung ausgebaut werden. So sollen Warenflüsse verschlankt und weitere Xiaomi-Artikel in das Brodos-Sortiment aufgenommen werden. Beide Seiten rechnen dadurch mit "deutlich steigenden" Umsätzen.

Brodos-COO Stefan Vitzithum lobt das "vielseitige Produktportfolio" des chinesischen Konzerns, das den Partnern einen "echten Mehrwert" biete. "Xiaomi ist ein sehr spannender Hersteller, der in den vergangenen eineinhalb Jahren seit Marktstart in Deutschland eine außergewöhnliche Entwicklung gezeigt und sich am Markt etabliert hat", erklärt er.

Neue Konzepte der Vermarktung

Vitzithum will nun gemeinsam mit Xiaomi neue Konzepte der Vermarktung entwickeln und Kunden von der Vielfalt der Xiaomi-Produkte begeistern. Neben Smartphones mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Lifestyle-Produkten bietet Xiaomi auch eine große Bandbreite an smarten AIoT (Artificial Intelligence of Things)-Produkten, für die die Nachfrage in den vergangenen Jahren konstant angestiegen ist.

Für Xiaomi ist der Distributionsvertrag mit Brodos ein weiterer Schritt, um sich im deutschsprachigen Channel zu etablieren. Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland, setzt dabei auch auf die gute Verbindung des Grossisten zu den Netzbetreibern: "Unser Ziel ist es, Innovationen für alle zu erschwinglichen Preisen anzubieten, um den Menschen den Alltag zu erleichtern", meint der Xiaomi-Manager. Um dieses Ziel zu erreichen, will Alan Chen Li in diesem Jahr das Hardware-Angebot mit Brodos ausweiten, gemeinsam neue Wachstumsfelder in den Bereichen AIoT und Lifestyle-Produkte erschließen und so die Trendthemen Vernetzung und künstliche Intelligenz vorantreiben.

