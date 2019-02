Google hat für das eigene Android-Enterprise-Recommended-Programm für Managed Service Provider (MSP) mit dem TK-Grossisten Brodos einen neuen Partner gewonnen. Als von Google geschulter MSP-Partner übernimmt Brodos zukünftig für Unternehmen die Vermittlerrolle zwischen dem Hersteller des eingesetzten Enterprise Mobility Management-Systems (EMM), dem OEM-Hersteller der mobilen Endgeräte und falls notwendig auch Google.

Brodos wird im Rahmen der Partnerschaft dabei eine umfassende Beratungsleistung, welche über die Auswahl bis hin zur Implementierung der kundenspezifischen UEM/EMM-Lösung reicht, anbieten. Das umfasst auch die auf die Unternehmensvorgabe passenden mobilen Endgeräte. Zudem begleitet der Distributor die Reseller in den Roll-Outs bei Kunden, in er After Sales- und Service-Phase sowie bei den notwendigen Updates und Erweiterungen. Die Services enthalten auch das Einbuche der zu verwaltenden mobilen Geräte über Zero Touch, die Unterstützung bei der Konfiguration der Geräte im Rahmen der Unternehmensvorgaben sowie die Vorbereitung der Devices mit den für den für jeden einzelnen Nutzer vorgesehenen Applikationen inklusive Bug Fixing.

DSGVO-konformes Lösungspaket

Gerade vor dem Hintergrund der Anforderungen der DSGVO ist es für jedes Unternehmen unerlässlich, sich mit den Sicherheitsaspekten rund um die mobile Kommunikation sowie mit geeigneten Konzepte zur Risikominimierung zu befassen. Hier bietet Brodos nun in Zusammenarbeit mit Google ein vollumfängliches individuell konfigurierbares Lösungspaket an, das neben Consulting auch den Bezug von Softwarelizenzen, mobilen Endgeräten und Zubehör auch ein umfangreiches Dienstleistungspaket mit Finanzierungs-, Customizisation- und SIM-Kartenmanagement-Ageboten auch mobile Schutzbriefe und Swap-Services (Gerätetausch).

David Still, Managing Director von Android Enterprise Business bei Google, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Baiersdorfer TK-Spezialisten: "Die MSPs im Programm zeichnen sich durch große Expertise bei der Implementierung und Unterstützung von Android-Bereitstellung aus. Deshalb sind wir sehr erfreut, dass Brodos diese Kompetenz mit den Kunden teilt", meint Still.

