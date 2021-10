Der Druckerhersteller Brother warnt laut Bleeping Computerdavor, dass sich viele seiner Druckermodelle nicht mit Windows 11 verwenden lassen, wenn sie via USB-Kabel mit dem Windows-11-Rechner verbunden werden. Sobald man einen Windows-10-Rechner auf Windows 11 upgraden würde, würde der PC den Drucker möglicherweise nicht mehr erkennen können, wenn dieser über ein USB-Kabel an den PC angeschlossen ist. Ebenso könnte es nach einem Upgrade auf Windows 11 der Fall sein, dass der PC den Drucker nicht mehr erkenne, falls man die Druckereinstellungen ändere oder mehr als einen Drucker über USB mit dem Rechner verbinden würde.

Laut Brother seien 92 seiner Druckermodelle von diesem Problem betroffen und zwar konkret diese Modelle: DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW und MFC-T925DW.

Fehlerhafte Fehlermeldung

Brother warnt zudem vor einem weiteren Problem: Bei 106 unterschiedlichen Druckermodellen könnte nach einem Upgrade auf Windows 11 das USB Connection Repair Tool diese Warnung ausgeben: "Cannot print to the USB printer." Allerdings lasse sich dieses Problem Brother zufolge leicht lösen: Ignorieren Sie einfach diese Fehlermeldung und drucken Sie trotzdem. Das sollte nämlich klappen.

Probleme mit bestimmten Tools

Doch es gibt noch ein weiteres Ärgernis. Brother-Drucker, die über USB-Kabel mit dem Windows-11-Rechner verbunden sind, sollen Laut Brother mit folgenden Drucker-Tools Probleme bereiten (Ausdrucke seien aber mitunter durchaus möglich):



Brother empfiehlt in allen oben genannten Fällen auf eine WLAN-Verbindung oder auf eine Verbindung via LAN-Kabel auszuweichen, um den Drucker mit dem Rechner zu verbinden. Falls das technisch möglich ist.

Brother würde derzeit nach den Gründen für die Probleme suchen. Microsoft habe laut Bleeping Computer diese Probleme noch nicht bestätigt.

