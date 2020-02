Was bei vielen anderen Druckerherstellern nur für bestimmte Modelle gilt oder nur als "Service Pack" zum Aufpreis zu haben ist, gewährt Brother als Standard: Alle Drucker sind von Haus aus mit einer dreijährigen Garantie ausgestattet.

Was für den Händler ein gutes Verkaufsargument ist, ist für den Hersteller "eines der wichtigsten Instrumente der Produktkommunikation". Nun stellt der Gewinner des Channel Excellence Awards in der Kategorie "Drucker" dem Fachhandel ein neues Set an modernisierten Logos bereit, damit diese für die entsprechende Außenwirkung sorgen können.

Neben den Garantie-Logos wurden auch die bestehenden Print-AirBag-Logos sowie das Leasing-Logo angepasst.