Brother rundet die Auswahl an Mittelklasse-Multifunktionsdruckern für zu Hause und das Home-Office mit den beiden Modellen MFC-J491DW und MFC-J497DW ab. Sie unterscheiden sich ausschließlich in der Gehäusefarbe. Wir haben die weiße Variante MFC-J497DW getestet.

TEST-FAZIT: Brother MFC-J497DW

TESTERGEBNIS (NOTEN) Brother MFC-J497DW Qualität (40%) 2,24 Geschwindigkeit (20%) 4,15 Handhabung (15%) 2,63 Ausstattung (15%) 3,05 Service (10%) 1,30 Auf-/Abwertung -0,20 (Wi-Fi Direct, App, Mopria, Apple Airprint,Google Cloud Print; Abwertung: kein Touch) Testnote befriedigend (2,53) Preisurteil sehr preiswert

Der Brother MFC-J497DW kommt in Frage, wenn Sie einen schmalen Multifunktionsdrucker suchen, der ein Fax mitbringt. Für hohen Gebrauch eignet sich das Gerät jedoch nicht, denn dafür ist es selbst mit XL-Patronen zu teuer im Unterhalt. Moderate Nutzer erhalten ein ordentlich ausgestattetes Kombigerät zu einem fairen Anschaffungspreis.

Mehr Tests im Überblick bieten unsere Vergleichstest zu Multifunktionsdruckern - entweder zu Kombis bis 100 Euro oder Geräten, die preislich nach UVPs darüber liegen.



Pro

+ kompakte Bauweise

+ Fax-Funktion

+ Blauer Engel

+ 3 Jahre Garantie

Contra

- Display ohne Touch

- hohe Seitenpreise

Ausstattung - Kombigerät mit Fax

Trotz des kompakt gehaltenen Gehäuses bringt der Brother MFC-J497DW ein Fax inklusive automatischem Einzug für bis zu 20 Blatt unter. Als weiteres Ausstattungshighlight ist eine Duplex-Einheit integriert, die sowohl beim Drucken als auch beim Kopieren automatisch Vorder- und Rückseite eines Blattes bedruckt.

Einen Kompromiss machen Sie jedoch beim Bedienpanel. Denn obwohl auf unserem Testgerät ein Aufkleber auf dem Scandeckel verspricht, dass das integrierte Display auf Touch-Eingaben reagiert, ist dem nicht so. Dagegen navigieren Sie über Tasten durchs logisch aufgebaute Menü. Immerhin: Das funktioniert im Test gut. Dazu ist das Panel klappbar und die Tasten deutlich und eindeutig beschrieben.

In die Kassette passen bis zu 100 Blatt Papier. Eine weitere Zufuhr gibt es nicht. So legen Sie auch kleinere und dickere Medien hier ein. Für Fotopapier im Format von 10 x 15 Zentimetern gibt es extra Papier-Stopper - das ist gut gelöst.

Neben einem USB-Anschluss bietet der MFC-497DW auch n-WLAN sowie Wi-Fi Direct, um Aufträge direkt an das Gerät zu senden. Wer vom Smartphone oder Tablet angebunden sein will, hat die volle Auswahl mit Apple Airprint, Google Cloud Print, die Brother-App und das Android Plug-In Mopria.

AUSSTATTUNG Brother MFC-J497DW (Note: 3,05) Anschlüsse USB 2.0, Wi-Fi 802.11n Extras Dokumenteneinzug, Flachbettscanner, Bildschirm, Duplexdruck, Randlosdruck Software Control Center 4, Status Monitor, PC-Fax, Remote-Setup, Paperport Treiber Windows 7, 8, 10, Linux, Mac-OS Faxen ohne PC möglich ja

Verbrauch - satte Folgekosten

Den größten Kompromiss machen Sie beim Brother MFC-497DW im Tinten-Nachkauf. Denn selbst bei Patronen mit XL-Füllung kommen Sie nur auf 400 ISO-Seiten pro Farbe und deshalb auf gesalzene Verbrauchswerte: 5 Cent für das schwarzweiße, 11,2 Cent für das farbige Blatt. Diesen hohen Folgekosten können Sie auch nicht über das Value Pack entkommen, das vier XL-Patronen enthält. Teilen wir den Gesamtpreis auf die vier Patronen auf, sinkt die Schwarzweiß-Seite zwar auf rund 4 Cent, dagegen steigt der Preis für das Farbblatt auf fast 16 Cent.

Dafür ist der Stromverbrauch unauffällig: Der Ausschalter trennt den Multifunktionsdrucker exakt vom Stromnetz. Er zieht jedoch über USB noch etwas Energie - Brother gibt 0,2 Watt an. Das ist in Ordnung. Gleichfalls nicht meckern können wir über das Umschaltverhalten: Im Ruhemodus zeigt das Messgerät per USB 1 Watt, per WLAN 1,2 Watt an. Nach kurzer Zeit fallen beide Werte auf die schon genannten 0,0 Watt.

VERBRAUCH Brother MFC-J497DW Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 1,0 / 16,0 Watt Seitenkosten: Schwarzweiß / Farbe 5,0 / 11,2 Cent pro Seite

Gemächliches Arbeitstempo

Insgesamt kennt der Brother MFC-J4097DW keine Eile bei der Arbeit. Allerdings gehen die Tempowerte bei Monochromdrucken auf Normalpapier noch in Ordnung, wie 49 Sekunden für zehn Textseiten zeigen. Wechseln Sie in den Farbdruck oder in höhere Auflösungen, ist der Tempoabfall deutlich. Für unseren PDF-Zehnseiter aus Acrobat benötigt der Multifunktionsdrucker 4:30 Minuten, für ein A4-Foto 6:52 Minuten. Auch die Duplex-Einheit bremst, arbeitet aber zuverlässig und nimmt die Tintendeckung leicht zurück. Das ist gut, denn auf diese Weise vermeidet das Gerät zu starkes Durchschlagen der Tinte.

GESCHWINDIGKEIT Brother MFC-J497DW (Note: 4,15) Drucken (s/w): 1 Seite Text, Qualitätsmodus / 10 Seiten Text, Normalmodus / Grafik, Normalmodus / Grafik, Qualitätsmodus 1:34 / 0:49 / 0:12 / 2:16 Minuten Drucken (Farbe): 10 Seiten PDF / A4-Foto, Normalmodus / A4-Foto, Fotopapier / randl. Foto (10 x 15 cm) 4:30 / 0:29 / 6:52 / 1:21 Minuten Scannen: Farbe, Text, Vorschau, Graustufen 0:14 / 0:07 / 0:08 / 0:08 Minuten Kopieren (s/w): 5 Seiten, 1 Seite 0:52 / 0:17 Minuten Kopieren (Farbe): 1 Seite 0:29 Minuten

Qualität - sehr gute Monochrom-Kopien

Die pigmentierte Schwarztinte liefert gute Ergebnisse dank satter Schwarzdeckung und nur leicht rauen Buchstabenrändern. Teils können Sie beim MFC-J497DW sogar auf eine allzu hohe Auflösung verzichten. Ein Beispiel ist der Fotodruck: Hier verdunkelt die Auflösungsstufe "Hoch" unsere Testfotos und nimmt ihnen so Details. Drucken wir im Normal-Modus, erhalten wir hellere Drucke in natürlichen Farben, ohne sichtbare Qualitätsunterschiede zu riskieren. Die Farbauswertung bringt jedoch ans Licht, dass es das Brother-Modell mit der Farbgenauigkeit auch nicht übermäßig genau nimmt.

Auch die Testscans fallen tendenziell dunkel aus. Wiederum verlieren sie dadurch an Details und gleichzeitig an Tiefenschärfe - jedenfalls bei Fotoscans. Bei anderen Vorlagen - etwa Texten oder Grafiken - wird Ihnen das nicht auffallen. Erstaunlich: Die Kopier-Einheit liefert im Schwarzweißkopieren außergewöhnlich gute Ergebnisse mit deutlich unterscheidbaren Graustufen. Für Farbkopien gilt das jedoch nicht gleichermaßen: Hier stellen wir leichte Farbverschiebungen fest. In beiden Fällen können wir aber keine merklichen Beschneidungen feststellen. Das ist gut, denn so erhalten Sie Eins-zu-Eins-Kopien.

ALLGEMEINE DATEN Brother MFC-J497DW Testkategorie Multifunktionsgeräte Multifunktionsgerät-Hersteller Brother Internetadresse von Brother www.brother.de Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 149 Euro Brothers technische Hotline 01805/002491 Garantie des Herstellers 36 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN Brother MFC-J497DW Drucktechnik / Anzahl der Druckfarben / Anzahl der Patronen Tintenstrahl / 4 / 4 Treiberversion: Drucker / Scanner 1.0.3.3 / 1.0.21.1