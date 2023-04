In einem Schreiben an die Partner hat Brother-Geschäftsführer Matthias Kohlstrung über "personelle Änderungen" im Führungsteam informiert. Zum Beginn des neuen Brother-Geschäftsjahres am 1. April 2023 wird Matthias Schach, bisher Direktor Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation für Deutschland und Österreich, zur Europazentrale in Manchester wechseln. Dort verantwortet er künftig Vertrieb und Marketing im europäischen Raum.

Damit übernimmt Sascha Bick den Aufgabenbereich von Matthias Schach. Bick war bisher Vertriebsleiter Fachhandel, Retail und Distribution. Stefan Rupp, Vertriebsleiter End User Teams & Solution Business, bekommt zusätzlich die Aufgaben von Sascha Bick und ist künftig als Head of Sales für alle Vertriebsaktivitäten von Brother in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Lesen Sie auch:

Channel Excellence Awards 2023 - Drucker: Brother setzt sich deutlich von Verfolgern ab

Umsatz- oder Versicherungssteuer?: Stolperfalle Garantieerweiterungen

Toneraufbereitung bei Brother: 40 Millionen Tonerkartuschen eingesammelt