Brother International Europe und die Kofax Limited aus dem kalifornischen Irvine schließen ein Abkommen zur weltweit gemeinsamen Vermarktung der ControlSuite. Die Software zur einheitlichen Druckverwaltung und -erfassung biete eine beispiellose Dokumentensicherheit und schaffe somit eine hochwertige, überzeugende Komplettlösung, heißt es von Brother.

Spezialisten aus den Vertriebs- und technischen Pre-Sales-Teams werden derzeit für die Installation und den Einsatz der Kofax ControlSuite geschult. So kann Brother demnächst für ausgewählte Drucker und Multifunktionsgeräte eine integrierte Lösung anbieten – unabhängig von jeglicher Kombination aus hybriden Systemen, Technologien und Geräten.

Die ControlSuite ermöglicht und vereinfacht die zentrale Verwaltung von Inhalten, die über E-Mail und Druckdatenströme ankommen. Sie kann zudem praktisch jeden Aspekt der Dokumentenverteilung im gesamten Unternehmen verwalten, gleich ob durch Drucken, Scannen, Weiterleiten oder das Speichern von Dateien. Dies ermöglicht eine optimale Produktivität durch vereinheitlichte Workflow-Prozesse, so Brother weiter.

Gesteigerte Produktivität durch Komplettlösung

"Kofax freut sich über die Partnerschaft mit Brother", sagt Chris Strammiello, Senior Vice President of Channels bei Kofax. "Die vielfach ausgezeichneten Druckgeräte und unsere marktführende Sicherheits- und Automatisierungssoftware bieten zusammen eine hochwertige und überzeugende Komplettlösung."

"Unternehmen erleiden aufgrund von Inkonsistenzen bei der Dokumentenverwaltung mit höherer Wahrscheinlichkeit erhebliche materielle Verluste als aufgrund von Datenlecks", so Chris Marshall, Director of SMB Printing & Solutions bei Brother. "Dadurch, dass Brother-Geräte mit der ControlSuite kompatibel sind, wird die zentrale Herausforderung eines sicheren Dokumentenmanagements gewährleistet. Durch eine einzige, kompakte und individuell angepasste Komplettlösung gelangen Informationen stets in die richtigen Händen. Fehler werden reduziert und die Produktivität wird gesteigert.“