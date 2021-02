RAM-Belegung der Webbrowser Die Hauptspeicherbelegung ist ein Indiz dafür, wie viele Systemressourcen eine Anwendung benötigt. Die Messung haben wir mit smem durchgeführt (sudo apt install smem). Die Befehlszeile smem -tkP '[f]irefox' liefert im Terminal die Summe aller Werte der Firefox-Prozesse. Das Tool gibt drei Wertereihen aus. „USS“ (Unique Set Size) ist der Speicher, den eine Anwendung alleine belegt („unshared memory“). „PSS“ (Proportional Set Size) ist ein Wert für den mit Programmbibliotheken zusammen genutzten Speicher, „RSS“ (Resident Set Size) steht für den gesamten Hauptspeicher inklusive dem gemeinsam genutzten Speicher, der von einem Prozess verwendet wird. Für die Beurteilung einer Anwendung sollte man eher USS und PSS bewerten, weil in RSS der Anteil am gemeinsam genutzten Speicher zu ungenau berechnet ist. Alle Browser liegen bei PSS im Bereich von um die ein GB. Wichtiger ist allerdings, wie sich die Speicherbelegung ändert, wenn viele Tabs über einen längeren Zeitraum geöffnet sind. Steigt der Speicherbedarf ständig an, ohne zwischendurch nicht wieder zu sinken, wird das System stark belastet. Das können aber auch schlecht programmierte Browsererweiterungen verursachen.