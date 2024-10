Die BS2 Systemhaus GmbH mit Hauptsitz in Koblenz und einer Niederlassung 20 Kilometer südlich davon beschäftigt 33 Mitarbeiter. Die Ursprünge der Firma reichen bis ins Jahr 2003 zurück, als der damals 16-jährige Benedikt Seuss BS2 Computer gründete. Damit kann der heute 37-Jährige auf bereits mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen.

Der bisherige sehr erfreuliche Geschäftsverlauf des seit 2010 als GmbH agierenden BS2 Systemhauses erweckte das Interesse der Connexta-Gruppe und des dahinter agierenden Finanzinvestors Fremman Capital. Nach kurzen Verhandlungen stand rasch fest: BS2 Systemhaus wird als Mitglied N° 10 der Connexta-Gruppe beitreten.

Was war für die Gruppe der entscheidende Grund, dieses neue Mitglied einzugliedern? "Benedikt Seuss ist ein Top-Unternehmer", sagte Connexta-CEO Jens Stief im Gespräch mit ChannelPartner. Ihn beeindruckte vor allem seine Zielstrebigkeit. Im noch sehr jungen Alter baute er nämlich die BS2 Systemhaus GmbH zu einem wichtigen Player in der Region Koblenz aus. Und neben dem fortlaufenden Betrieb hat Seuss auch noch ein berufsbegleitendes Studium des IT- und Innovationsmanagements an der Steinbeis Hochschule Berlin und a der ADG Business School in Montabaur abgeschlossen - am Feierabend und an den Wochenenden.

"Wir betreuen unsere Kunden als ausgelagerte IT-Abteilung", so umschreibt der BS2-Chef sein Geschäft. Für Dr. Jens Stief war aber nicht nur das jugendliche Alter von Benedikt ausschlaggebend, sondern auch seine Zielgruppe: die kleineren Unternehmen. "Diese Klientel bedienen wir zwar auch, aber BS2 tut das viel erfolgreicher", so der Connexta-Chef.

"Wir versorgen Kunden mit bis zu 200 Seats mit IT-Dienstleistungen", sagt Benedikt Seuss. Diese Firmen betreut BS2 vollumfänglich, mit einen "standardisiertem Werkzeugkasten". Im Fokus haben die Koblenzer dabei vor allem die Freiberufler, und hier insbesondere niedergelassene Ärzte, Privatkliniken, Pflege- und Altersheime, sowie Notare, Steuerberater und Rechtsanwälte. Diese Kunden beliefert BS2 auch mit der passenden Branchensoftware samt den dazugehörigen Services.

"Arztpraxen und Kliniken können wir 'end-to-end' bedienen, inklusive der Telematik-Infrastruktur und der Anbindung an die Medizintechnik, das Branchen-Know-how dazu haben wir", so Benedikt Seuss im Gespräch mit ChannelPartner.

"Diese Kunden bedient BS2 systematischer und skalierender, das ist uns bisher nicht so gut gelungen", gibt Connexta-Chef Dr. Jens Stief auch offen zu. Insoweit erweitert das nun dazugewonnene Know-How des Koblenzer Systemhauses das Portfolio der Gruppe um zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten.

So wird BS2 die von den anderen Connexta-Mitliedern bisher bedienten und neu gewonnenen Kunden in diesem Segment Schritt für Schritt übernehmen und sie remote betreuen. "Hier geht BS2 sehr systematisch vor und kann dieses Geschäft sehr wirtschaftlich betreiben. Darüber hinaus bietet das Koblenzer Systemhaus den Gesundheitseinrichtungen zusätzliche werthaltige Services an, wie sonst kaum jemand", so Stiefs Analyse.

Also könnten künftig auch die anderen Connexta-Gesellschaften sich des vorhin erwähnten "standardisierten Werkzeugkastens" von BS2 bedienen, um mit Unterstützung des Koblenzer Systemhauses ebenfalls Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime vollumfänglich mit IT-Infrastruktur und Branchensoftware zu versorgen.

Für BS2 lohnt der Eintritt in die Connexta-Gruppe gleich in mehrfacher Weise: Zum einen erweitert das Koblenzer Systemhaus seine Kompetenzen in den Bereichen Modern-Workplace, Cloud und IT-Security. Zum anderen profitieren nun auch die BS2-Kunden vom umfangreichen Schulungs-, Service- und Support-Angebot der Connexta-Gruppe.

Connexta wiederum erhält mit BS2 einen starken Standort in der bisher noch unerschlossenen Region rund um Koblenz. Ferner gelangen zusätzliche Branchenkenntnisse in die Gruppe, vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuer- sowie Rechtsberatung. Diese Kompetenzen und die bereits von BS2 angebotenen Managed Services ergänzt das bestehende Connexta-Angebot für den unteren Mittelstand. Die Präsenz der Gruppe in Rheinland-Pfalz und in der Rhein-Main-Region wurde deutlich gestärkt.

"Durch die Zusammenarbeit mit BS2 können wir nun mittelständische im gesamten Bundesgebiet besser betreuen und ihre Anforderungen an IT-Infrastruktur und die Digitalisierung bedarfsgerecht erfüllen", betont Connexta-Chef Dr. Jens Stief.

BS2-Gründer Benedikt Seuss ergänzt: "Mit Connexta bleiben wir eigenständig und können gleichzeitig erhebliche Synergien innerhalb der Gruppe heben, ohne unsere Flexibilität und Nähe zu unseren Kunden aufzugeben. Die Zusammenarbeit bietet uns nicht nur neue Chancen zur Weiterentwicklung, sondern auch Zugang zu wertvollen Ressourcen, die unsere Position am Markt stärken."



