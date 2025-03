Als "AWS for Data"-Partner zählt Btelligent zum exklusiven Kreis von 20 Unternehmen weltweit, die für ihre herausragende Expertise in den Bereichen Data, Analytics und Machine Learning (ML) von Amazon Web Services (AWS) anerkannt wurden. Dabei ist Btelligent das erste in Deutschland gegründete Unternehmen, das mit dieser Auszeichnung von AWS bedacht wurde. Weitere "AWS for Data"-Partner mit Präsenz in Deutschland sind Accenture, Adastra, Deloitte, Epam, Infosys und Tata.

Um "AWS for Data"-Partner zu werden, muss ein Unternehmen nachweisen, dass es im Umgang mit dem AWS-ML-Service "SageMaker" bestens vertraut ist. Mit diesem Werkzeug können Entwickler Daten so aufbereiten, dass sie von Machine-Learning-Systemen "akzeptiert" werden. So trainiert können diese ML-Systeme im Idealfall Kunden neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen. Nach Ansicht von AWS ist Btelligent nun in der Lage, derartige Mehrwerte für die eigenen Kunden zu generieren.

Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von Btelligent ist zurecht stolz auf diese Auszeichnung: "Das ist eine besondere Anerkennung unserer Expertise und unseres Engagements, Unternehmen mit zukunftsweisenden Datenlösungen erfolgreich zu machen. Die enge Zusammenarbeit mit AWS eröffnet unseren Kunden einzigartige Möglichkeiten, ihre Data- und KI-Strategien auf das nächste Level zu bringen."

Laut AWS wird das "SageMaker"-ML-Tool vor allem in der medizinischen Diagnostik, in der Finanzberatung und bei der Bereitstellung von Hotelkapazitäten eingesetzt.



