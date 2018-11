Seine Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Mitarbeiter hat der IT-Dienstleister bükotec nach Las Vegas eingeladen - nein, nicht nach Las Vegas in Nevada sondern in Stuttgart, aber dem Glamour tat dies keinen Abbruch.

Gefeiert wurde der 25ste Geburtstag am 28. Oktober 2018 ab 18 Uhr im mash, einen Lokal mitten im Szene- und Kulturviertel von Stuttgart - auch als "klein L as Vegas" bekannt. Mit Hilfe von Casino-Spieltischen und professionellen Croupiers verwandelte sich die Event-Location in eine Spielbank. Die Vegas Showgirls komplettierten mit ihren glamourösen Kostümen und dynamischen Choreographien das Programm. Natürlich durften an diesem Abend stilechte Zigarren nicht fehlen, die dem Thema entsprechend mit einer Bauchbinde gestaltet waren.

"Was bis heute nie fehlte, war der Spaß an der Sache", erinnerte sich bükotec-Geschäftsführer Michael Illig an die wechselvolle Geschichte seines Unternehmens und er verglich diese mit einem Glücksspiel. 1993 gegründet, ein Jahr später mit dem ersten großen Auftrag (Auslieferung von Notebooks im Wert von 120.000 DM) und der erste fest angestellte Techniker im Jahr darauf. Seit 1995 ist bükotec HP-Partner, seit 2000 mit zweistelliger Belegschaft. 2005 kam Also und 2012 Dell als strategische Partner hinzu. Und am 1. Februar 2018 hat die Netgo-Unternehmensgruppe bükotec übernommen.

So war neben Illig auch Patrick Kruse, Geschäftsführer der Netgo-Unternehmensgruppe mit von der Partie auf der Party.