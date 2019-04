10.04.2019

Anzeige Die Business-Intelligence-Beratung ORAYLIS erreichte im Wettbewerb Great Place to Work in der ITK den zweiten Platz in der Größenklasse 50 bis 100 Mitarbeiter. Der ausgezeichnete Arbeitgeber sucht Junior Consultants BI, Business-Intelligence-Spezialisten und Data-Scientisten.