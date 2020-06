Der japanische Netzwerk- und Speicherhersteller Buffalo hat die tragbare USB-3.2-Festplatte MiniStation Safe HD-PGF vorgestellt, die eine besonders hohe Datensicherheit bieten soll. Das robuste Gehäuse enthält ein System aus speziellen Gummipuffern, auf denen die Festplatte ruht. Dadurch hält sie hält laut Buffalo Stöße, Erschütterungen und Stürze aus einer Höhe von bis zu 75 Zentimeter stand. Das ist in etwa so hoch wie ein typischer Schreibtisch.

Lesetipp: Buffalo erweitert LinkStation-Serie

Auch auf die USB-Buchse zur Anbindung an einen PC hat der Hersteller einen besonderen Augenmerk gelegt. So wurde sie im Vergleich zu anderen externen Festplatten tiefer im Gehäuse untergebracht, so dass sich ein Teil des Steckers innerhalb des Gehäuses befindet. Dadurch soll die Belastung des Steckers sinken und seine Langlebigkeit steigen.

» Cyber-Resilienz - diskutieren Sie mit! Sie sind als Systemhaus im Bereich IT-Security tätig? Sie sind regelmäßig auf der Suche nach neuen, interessanten Technologien und Ansatzpunkten für Ihren Vertrieb? Dann diskutieren Sie mit uns und führenden Herstellern von Lösungen für mehr Cyber-Resilienz am 9. Juli 2020 über Markttrends und Kundenwünsche. Hier bewerben!

Weitere Sicherheit verspricht sich Buffalo von der neuen "Ausfallprognose-Funktion". Sie überwacht den Gesundheitszustand der Festplatte anhand der S.M.A.R.T.-Informationen (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Eine Status-LED soll eine Verschlechterung des Festplattenzustands rechtzeitig anzeigen, indem sie von grün auf orange wechselt.

Auch lesenswert: Toshiba kündigt Festplatten mit 16 TByte an

Die MiniStation Safe ist mit einer Kapazität von einem Terabyte zu 69,90 Euro, zwei Terabyte zu 89,90 Euro, vier Terabyte zu 149,90 Euro und fünf Terabyte zu 189,90 Euro erhältlich, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Als Bezugsquellen listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Also, COS, Pilot und Api auf.