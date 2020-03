Aktuell sind alle Menschen weltweit während der Coronakrise auf das Internet angewiesen, umso ärgerlicher ist ein Bug, den gerade Microsoft meldet und der bei den Nutzern zu Verbindungsproblemen führt. Von dem Fehler sind alle Windows-10-Versionen inklusive Windows 10 Version 1909 und Windows 10 Version 1903 betroffen. Er betrifft außerdem auch Windows Server Version 1909 und Windows Server 1903.

Wie Microsoft meldet, betrifft der Bug eine nicht genannte Anzahl von Geräten, die einen manuell oder automatischen konfigurierten Proxy, vor allem in Verbindung mit einem Virtual Private Netzwerk (VPN) nutzen. Der Fehler führt dazu, dass auf den Geräten nur eine eingeschränkte oder gar keine Internet-Verbindung aktiv ist. Der Fehler tritt unter anderem bei der Verbindung zu einem VPN auf oder wenn der Nutzer die Verbindung zu einem VPN trennt.

Bei den von diesem Fehler betroffenen Geräten kann es laut Microsoft auch dazu kommen, dass Anwendungen, die die Schnittstellen WinHTTP oder WinInet nutzen, Probleme haben, eine Internetverbindung herzustellen. Die APIs werden unter anderem von den Microsoft-Anwendungen Microsoft Teams, Microsoft Office, Office 365, Outlook, Internet Explorer und einigen Versionen von Microsoft Edge genutzt. Aber es gibt auch noch viele weitere Anwendungen.

Microsoft arbeitet derzeit an einem Update für Windows 10 und Windows Server und will es so schnell wie möglich ausliefern. Es wird dabei nicht bis zum nächsten Patch-Day im April gewartet. Stattdessen soll das Update außer der Reihe möglichst schon ab Anfang April zur Verfügung gestellt werden.

Bis zur Beseitigung des Problems empfiehlt Microsoft einen Neustart des Geräts, falls es Probleme bei der Internetverbindung geben sollte. Der Workaround funktioniere allerdings nicht immer.



