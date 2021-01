Cybersecurity-Anbieter BullGuard und das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB künftig eng zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft verkauft AfB die in seinen Ladengeschäften angebotenen Refurbished-Produkte nun mit einer für drei Geräte gültigen Ein-Jahres-Lizenz von BullGuard Internet Security."Überzeugt hat uns vor allem die Flexibilität und - neben allen kaufmännischen Parametern -, auch das persönliche Engagement der BullGuard-Mitarbeiter", begründet Andreas Horst, Teamleitung strategischer IT-Einkauf bei AfB, seine Entscheidung.

AfB steht für "Arbeit für Menschen mit Behinderung". Das Unternehmen hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 gewonnen und ist als Europas Sozialunternehmen des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. "Wir sind sehr froh, ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu dürfen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von AfB", erklärt Stefan Wehrhahn, Country Manager DACH & Benelux bei BullGuard.

Bei AfB sind sämtliche Arbeitsschritte barrierefrei durchführbar. Das ermöglicht dem Unternehmen, Menschen mit Behinderung umfassend in den Arbeitsprozess einzubeziehen. Dazu gehören aktuell 45 Prozent der insgesamt rund 500 Mitarbeiter.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen bei Karlsruhe und insgesamt 19 Standorte in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei. Shops in Deutschland gibt es in unter anderem in Berlin, Köln, Hannover, Nürnberg und am Stammsitz in Ettlingen. In der Schweiz befindet sich einer in Bern, in Österreich verkauft AfB über Shops in Wien und Klagenfurt.

Für BullGuard ist die Zusammenarbeit mit AfB ein weiterer, interessanter Vertriebsweg, um die Sichtbarkeit bei den Anwendern zu erhöhen, nachdem bereits Partnerschaften mit Bluechip und mit Schenker geschlossen wurden. Die BullGuard Security Suite umfasst Internet Security, Mobile Security, Identitätsschutz und VPN. Mit Small Office Security steht ein speziell für kleine Betriebe entwickeltes Produkt mit cloud-basierte Endpoint-Security zur Verfügung. Das Unternehmen hat zudem einen IoT-Schwachstellen-Scanner entwickelt, bietet für Smart-Home-Enthusiasten einen Heimnetzwerk-Scanner und hebt sich vom Wettbewerb mit einem in seine Consumer-Produkte implementierten Game Booster ab, der auf die Anforderungen von Gamern Rücksicht nimmt.

Auch interessant: Mit Remarketing Umwelt und Geldbeutel schonen