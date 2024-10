Notebooks für den beruflichen Einsatz und für die private Nutzung sind nicht einfach zu unterscheiden. Zwar teilen die Hersteller ihre Produkte in Modellserien für Business- und Privatkunden ein, sie orientieren sich dabei aber eher an unterschiedlichen Einkäufern als an Zielgruppen: In den Business-Serien finden sich vor allem Laptops für größere Unternehmen, bei denen sich eine IT-Abteilung um den Notebook-Kauf kümmert, während Consumer-Geräte nicht ausschließlich für Privatleute, sondern auch für Selbständige und kleine Firmen geeignet sind.

Diese groben Vorgaben helfen deshalb bei der Auswahl des richtigen Business-Notebooks nicht weiter. Denn das beste Business-Notebook ist das Notebook, mit dem jeder seine Arbeit am produktivsten erledigt.

Das kann ein leichtes, kleines und flaches Ultrabook sein, wenn man häufig unterwegs ist. Oder ein größeres Gerät für den Schreibtisch mit vielen Anschlüssen für Monitore, externe Festplatten und weitere Büro-Peripherie. Oder ein Hochleistungs-Laptop, wenn kreative Foto- und Videobearbeitung wichtig ist. Oder ein 2-in-1-Convertible, das Notebook und Tablet vereint, wenn die Produktivität von dieser Flexibilität profitiert.

Mit den neuen Copilot-Plus-PCs vergrößert sich das Angebot empfehlenswerter Business-Notebooks: Diese Laptops arbeiten mit Windows 11 auf der ARM-Plattform und passenden Prozessoren von Qualcomm. Die Modelle der Serie Snapdragon X Elite zeichnen sich durch hohe Recheneffizienz aus und sollen aufgrund geringerer Leistungsaufnahme bei vergleichbarer Leistung für längere Akkulaufzeit und leisere Lüfter sorgen.

Zudem ist bislang nur auf den Copilot-Plus-PCs das große Herbst-Update 24H2 von Windows 11 installiert, weil diese Laptops die dafür notwendigen Vorgaben von Microsoft bei der KI-Leistung erfüllen – dank der starken NPU der Snapdragon-Prozessoren. Mehr denn je lohnt daher ein Vergleich der besten Business-Notebooks für jeden Einsatzzweck.

HP Dragonfly G4: Testsieger

Pro wiegt unter 1,2 Kilo sehr lange Akkulaufzeit 5G helles, kontraststarkes Display 3:2-Seitenverhältnis Blickschutzfilter Kontra sehr teuer

In erster Linie ist das Dragonfly G4 ein herausragendes Notebook für unterwegs, weil Sie für das geringe Gewicht kaum Kompromisse eingehen müssen: Der Laptop mit 13,5-Zoll-Display kombiniert eine sehr lange Akkulaufzeit mit praxistauglicher Geschwindigkeit, einem sehr guten, wenngleich blickwinkelbegrenztem Display sowie verhältnismäßig vielen Anschlüsse. Vielschreiber werden auch von der sehr ergonomischen Tastatur begeistert sein. Durch Extras wie das 5G-Modem, das Display im 3:2-Seitenverhältnis sowie den zuschaltbaren Blickschutzfilter erfüllt das Dragonfly auch besondere Wünsche von Business-Anwendern. Dazu kommt die lange Garantie von 36 Monaten. Ob Road Warrior oder Schreibtisch-Arbeiter: Mit dem Dragonfly G4 können Sie nichts falsch machen, zahlen dafür aber auch richtig viel Geld.

Acer Travelmate P4: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Pro großes Display mit guter Bildqualität zahlreiche Anschlüsse lange Akkulaufzeit Tastatur mit Nummernblock Umgebungslichtsensor 3 Jahre Garantie Kontra nur 512 GB große SSD Tastatur und Touchpad mittelmäßig Kamera nur mit 720p-Auflösung

Vom Testsieger hebt sich das Acer Travelmate P4 durch ein größeres Display und einen deutlich günstigeren Preis ab. Im Test entpuppt es sich als solider Business-Allrounder, der kaum Schwächen zeigt: Denn der 16-Zoll-Laptop überzeugt mit Kernkompetenzen wie guter Rechenleistung, Akkulaufzeit und Displayqualität. Damit können Sie die Vorteile des großen Formfaktors nutzen, ohne Kompromisse bei der Mobilität machen zu müssen. Den günstige Preis spüren Sie in Kleinigkeiten wie der SSD, die nur 512 GB fasst, den mittelmäßigen Eingabeelementen sowie der 720p-Kamera. Wer damit zurecht kommt, macht mit dem Acer-Notebook ein echtes Schnäppchen – besonders, wenn Sie Ihren Business-Laptop vor allem am Schreibtisch einsetzen wollen.

Lenovo Thinkpad T14s G6 Snapdragon: Bester Laptop für unterwegs

Pro herausragende Akkulaufzeit geringes Gewicht sehr gute Office-Leistung hervorragende Bedienung schnelles Wi-Fi 7 Kontra KI-Funktionen überzeugen nicht Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Programmen und Treibern 3D-Leistung

Das Thinkpad T14s Gen6 Snapdragon hinterlässt als einer der ersten Copilot-Plus-PCs einen hervorragenden Eindruck: Denn für den mobilen Business-Einsatz ist das Notebook optimal, aufgrund der rekordverdächtigen Akkulaufzeit, des geringen Gewichts, der hervorragenden Bedienung und des ordentlichen Bildschirms. Auch das neue Windows 11 ARM macht viel weniger Probleme als frühere Microsoft-Betriebssysteme mit dieser Plattform: Die meisten Apps laufen problemlos und schnell, weil sie für den Snapdragon-Prozessor optimiert sind. Standard-Programme, die den Emulator nutzen müssen, bereiten keinen Ärger und sind höchstens messbar langsamer, was in der Praxis aber kaum auffällt. Nutzen Sie im Unternehmen allerdings spezielle Software sowie ältere Peripherie, sollten Sie einen Copilot-Plus-PC unbedingt vorab testen, um nicht in die Falle der begrenzten Treiberunterstützung auf der ARM-Plattform zu laufen. Die Frage, ob die Copilot-Plus-PCs die Zukunft der KI sind, bleibt dagegen offen: Der X Elite bietet zwar eine herausragende KI-Leistung. Wie und ob sich diese produktiv nutzen lässt, kann das Thinkpad T14 nicht belegen, weil es an überzeugenden Anwendungen fehlt – die Probleme rund um die Recall-Funktion von Windows 11 24H2 sind ein warnendes Beispiel.

HP Spectre x360 (2024): Bestes Convertible

Pro Top-Bildqualität dank OLED Touchscreen Wi-Fi 7 großes Touchpad sehr ordentliche Akkulaufzeit Front-Kamera mit hoher Auflösung Stylus im Lieferumfang Kontra kein Kartenleser Tastatur mit schwachem Tipp-Feedback recht schwer

Mit Meteor Lake gewinnt das HP Spectre x360-16 zusätzliche Leistung – vor allem durch die bessere integrierte Grafik. Damit ist das Convertible gleichermaßen gut für Office- wie Multimediaaufgaben geeignet und Sie können auf eine zusätzliche GPU verzichten – außer Sie brauchen deren Performance für lokale KI-Anwendungen.

Der OLED-Bildschirm genügt höchsten Ansprüchen: Das Touchscreen-Convertible lohnt sich deshalb und dank des mitgelieferten Stylus auch für Kreativ-Arbeiter. Die sollten aber hauptsächlich am Schreibtisch tätig sein, denn die Akkulaufzeit überzeugt, das große Spectre ist aber kein Leichtgewicht.

Insgesamt ist das Spectre x360 trotz weniger Schwächen wie der mäßigen Tastatur eines der besten aktuellen Convertible-Notebooks.

Asus Expertbook B3 Flip: Convertible-Notebook mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

Pro günstiger Preis Touchscreen Eingabestift im Lieferumfang gutes Display LAN-Anschluss 3 Jahre Hersteller-Garantie Kontra mäßige Akkulaufzeit Bildschirm im 16:9-Format

Das Asus Expertbook B3 Flip ist ein gutes Convertible zum kleinen Preis: So können Sie die Vorteile der flexiblen Laptop-Tablet-Kombination nutzen, ohne im Vergleich zu einem Standard-Business-Notebook mehr zahlen oder Einschränkungen bei Rechenleistung und Ausstattung machen zu müssen.

Die Performance der Alder-Lake-CPU genügt für die meisten Office-Aufgaben, bei Ausstattung und Bildqualität übertrifft das Asus-Convertible die Erwartungen für diese Preisklasse: Denn es bietet zum Beispiel einen LAN-Port, zwei Typ-A-USB-Anschlüsse sowie zwei Ports mit Thunderbolt 4. Das Full-HD-Display mit Touchscreen ist recht hell. Praktisch ist der integrierte Schacht für den mitgelieferten Stylus, in dem er auch lädt.

Nachteilig ist die mäßige Akkulaufzeit: Deswegen eignet sich das zudem nicht besonders leichte Expertbook eher für den mobilen Einsatz innerhalb der Firma als für unterwegs.

Samsung Galaxy Book 4 Pro 14: Bestes Display

Pro herausragender OLED-Bildschirm sehr leicht, sehr flach überzeugendes Design ordentliche Ausstattung tolle Tastatur FHD-Kamera Kontra leicht gebremster Prozessor SSD nur 512 GB groß kein Wi-Fi 7

Das Samsung Galaxy Book 4 Pro 14 ist ein leichter, eleganter Allrounder fürs Business. Der Fokus liegt auf Mobilität, aber das Notebook verlangt dafür kaum Kompromisse in anderen Bereichen: Die Bildqualität ist dank OLED herausragend, die Ausstattung umfangreich, die Bedienung überzeugt und die Leistung stimmt trotz der minimal gebremsten Meteor-Lake-CPU. Das macht das Samsung-Notebook für kreative Arbeit und für Office-Aufgaben gleichermaßen empfehlenswert.

Lenovo Yoga Pro 9i 16IRP8: Bestes Notebook für Kreative

Pro Mini-LED-Display mit herausragender Bildqualität Touchscreen Starke Grafikleistung dank RTX 4070 gute Systemleistung 3K-Auflösung tolle Tastatur mit Nummernblock Akku sehr schnell wieder komplett geladen Kontra wiegt deutlich über 2 Kilo mäßige Akkulaufzeit sehr teuer mit Top-Ausstattung

Für das Kreator-Notebook ruft Lenovo einen üppigen Preis auf: Doch das Yoga Pro 9i entlohnt Multimedia-Profis mit einer herausragenden Displayqualität und einer Top-Leistung, sodass es nicht nur bei der digitalen Content-Erstellung, sondern auch bei Spiele-Sessions zum Einsatz kommen kann. Diese Kombination macht das Lenovo-Notebook einzigartig: Gaming-Laptops mit vergleichbarer Grafikleistung sind günstiger, fallen aber bei der Bildqualität deutlich ab. Und die meisten OLED-Laptops können bei der Displayqualität mithalten, aber nicht bei der Rechenleistung.

Bedienung und Ausstattung überzeugen ebenfalls, sodass die äußerst mäßige Akkulaufzeit die einzige Schwachstelle beim Yoga Pro 9i bleibt.

Dell XPS16 (2024): Top-Design

Pro Starke Rechenleistung für Multimedia, KI, Gaming Hervorragender OLED-Bildschirm Touchscreen eindrucksvolles Design Adapter für HDMI, USB Typ-A mitgeliefert Kontra teuer wenig Anschlüsse

Das Dell XPS 16 ist eine klare Empfehlung für stilbewusste Kreativ-Kreatoren, die ein auffällig-elegantes Notebook zum Bearbeiten von Fotos und Videos suchen. Denn mit Core Ultra und RTX 4070 bietet der 16-Zoll-Laptop ein starkes Allround-Paket für Multimedia, KI und Gaming. Das schließt auch das hervorragende 4K-OLED-Touch-Display ein. Grafikkarte und Bildschirm sind für den üppigen Preis der getesteten Ausstattung verantwortlich. Angesichts der Testergebnisse geht er in Ordnung, die Konkurrenz ist auf diesem Niveau kaum günstiger. Allerdings sollten Sie sich nur für das XPS 16 entscheiden, wenn Sie diese Komplett-Ausstattung unbedingt benötigen: Wo Gaming wichtiger als Multimedia ist, lohnt ein echter Spiele-Laptop mehr, weil das XPS 16 aufgrund der leicht gebremsten RTX 4070 und der hohen Auflösung nicht optimal für diesen Einsatzweck ist.