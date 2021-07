Die vor allem für das Homeoffice entwickelten Samsung Business-Monitore der T45F-Serie sind seit rund einem Jahr in den Größen 22-, 24- und 27-Zoll erhältlich. Nun bringt der koreanische Hersteller die 24- und 27-Zoll-Version zusätzlich mit integrierten Lautsprechern auf den Markt. Die Speaker sind links und rechts auf der Geräterückseite angebracht, nach hinten ausgerichtet und sollen Töne und Stimmen klar wiedergeben können.

Beibehalten wurde unter anderem das nahezu rahmenlose Design, IPS-Panel, Full-HD-Auflösung und die Eco Saving-Technologie. Letztere verringert den Stromverbrauch um bis zu zehn Prozent, indem die Helligkeit in schwarzen Bildschirmbereichen automatisch angepasst wird. Ebenso dabei die Flicker Free-Technologie und der Eye Saver-Modus gegen Blaulicht-Emissionen.

Laptops, Tablets, PCs und andere kompatible Geräte lassen sich über zwei HDMI-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Ports mit dem Bildschirm verbinden. Die Business-Monitore können in der Höhe verstellt werden, sind schwenk-, dreh- und neigbar, so dass sie sich ideal an die ergonomischen Bedürfnisse des Benutzers anpassen können. Beim Arbeiten sind eine 75 Hz Bildwiederholrate sowie 5 ms Reaktionszeit ebenfalls angenehm.

Die Samsung T45F in 24- und 27-Zoll mit integrierten Lautsprechern sind laut Hersteller ab sofort im Handel erhältlich.