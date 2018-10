Der Trend in Unternehmen Business Software in die Cloud auszulagern ist ungebrochen. Der Software-as-a-Service-Ansatz (SaaS) forciert den Wegfall kostenintensiver Server- und Netzwerkstrukturen nebst Fachkräften zur Administration und schafft Wettbewerbsvorteile. Unser Business-Software-Kompendium erläutert Grundlagen, Vorteile und Risiken und gibt Hilfestellungen beim Einstieg in die As-a-Service-Welt.

Auch Enterprise Resource Planning (ERP) gewinnt als übergeordnete Instanz für die betrieblichen Wertschöpfungsprozesse an Bedeutung. Das macht die IT-Systeme zunehmend komplexer. Umso wichtiger sind eine strukturierte Verknüpfung beziehungsweise Schnittstellen zu CRM-Tools inklusive eines ausgeklügelten Application Lifecycle Managements (ALM). Ebenso relevant sind Hochverfügbarkeit und mobile Zugriffe von Notebooks, Smartphones und Tablets durch ein intelligentes Enterprise Mobility Management (EMM). Auf diese Themen haben wir im unseren Praxis-Ratgeber einen besonderen Focus gelegt.

Collaboration-, Workspace- und Office-Software vernetzt Teams, integriert Mitarbeiter und macht Wissen nach Bedarf zugänglich. Die Systeme fördern damit neue Unternehmensstrukturen, gestalten dynamische Prozesse transparent und ermöglichen effiziente Workflows. Beim digitalen Teamoffice geht es vor allem um eine verbesserte Kommunikation und Kooperation zwischen den beteiligten Mitarbeitern und Arbeitsgruppen. Auch der Zugriffsschutz auf Informationen ist ein wichtiger Aspekt. Wir geben Ihnen eine Übersicht über die aktuellen Collaboration-Tools und beleuchten die Möglichkeiten von Microsoft Teams sowie Microsoft Office 365. Darüber hinaus zeigen wir in einem Test, was SecurePIM Office von Virtual Solution leistet.

Lesen Sie außerdem, welche Software sich zur Einrichtung von Virtual Private Networks (VPN) eignet, um sich optimal vor direkten Online-Angriffen zu schützen. Auch das Thema PDF-Bearbeitung haben wir in unser Praxis-Kompendium aufgenommen. Zum einen zeigen wir, wie sich PDF-Dokumente mit Microsoft Word bearbeiten lassen. Darüber hinaus stellen wir Alternativen zu Adobe Acrobat vor. Allerlei praxisnahe Tools und Tipps runden das TecChannel Compact "Business-Software" ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Business-Software"

Digitalisierung

Chatbot-Lösungen für den Kundenservice

Software as a Service: Fluch und Segen

Das digitale Teamoffice

Von PDF bis VPN: Mehr Produktivität fürs Büro

Management

Customer Relationship: Die gefragtesten Tools

Mit ERP Betriebsabläufe zentral steuern

Ratgeber: Projektplanung

Mit AppTec zum Enterprise Mobility Management

Collaboration und Office

Microsoft 365, Teams, Office und IoT Central

Im Überblick: Enterprise Collaboration Tools

Effizienter arbeiten mit Word, Excel & Outlook

SecurePIM Office im Test

