Bereits zum 20. Mal präsentieren sich die Bytec Bodry Technology GmbH auf dem Fujitsu Forum 2018. Die Veranstaltung bietet Business- und IT-Führungskräften aus aller Welt die Möglichkeit, sich über innovative digitale Lösungen und deren Veränderungen bei Wirtschaft und Gesellschaft bei „Expert Talks“ auszutauschen.

Bei der diesjährigen Ausgabe, die vom 7. bis 8. November 2018 im ICM in München von einer umfangreichen Ausstellung sowie Vorträgen und Breakout-Sessions begleitet wird, hat sich der deutsche Value-Added-Distributor für IT-Software, Hardware und Services auf die Themen Hochverfügbarkeit und schnellen Datenzugriff konzentriert. Auf ihrem Stand im Forum Demo Center stellen Bytec und die Software-Partner DataCore, StorMagic und NetJapan gemeinsam ihr Spektrum an Lösungspaketen vor.

Zudem können sich Bytec-Partner in Begleitung ihrer Endkunden für individuelle Expert Talks anmelden, um konkrete Projekte mit Fachleuten zu besprechen. In separaten Räumlichkeiten können Lösungen ausgearbeitet und Detailfragen geklärt werden. Diesbezügliche Anfragen können per E-Mail an michaela.barlage@bytec.de gerichtet werden.

Stefan von Dreusche, Vice President bei DataCore, lobt die Kooperation mit Bytec: „Wir nutzen wieder gerne den gemeinsamen Auftritt mit der Bytec auf dem Fujitsu Forum, das mit seinen weit über 10.000 Besuchern eine hervorragende Plattform für uns bietet, um das Thema Software-Defined Storage mit unseren weltweit führenden Produkten zu promoten."

Ab sofort können sich Bytec-Partner mit ihren Kunden für Expert Talks unter diesem Link anmelden. Dort finden sich auch weitere Hinweise zur Veranstaltung sowie die genauen Termine mit DataCore, StorMagic und NetJapan.